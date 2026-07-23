Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert

Ein Video, das in einem Kindergarten in Gaziantep, Türkei, aufgenommen wurde, wurde in den sozialen Medien millionenfach angesehen und hat die Herzen vieler Nutzer berührt. Es zeigt die Liebe und Fürsorge der Erzieherin für die Kinder und lässt niemanden unberührt.

Das Video zeigt, wie die Erzieherin liebevoll die schlafenden Kinder zudeckt und sich zu einem kleinen Mädchen, das nicht einschlafen kann, dazulegt, es in den Arm nimmt und beruhigt, bis es eingeschlafen ist. Diese aufrichtigen Momente wurden von vielen Eltern und Beobachtern herzlich aufgenommen.

In den Kommentaren betonen die Nutzer, dass solche Erzieherinnen ein großes Glück für Kinder seien, dass Liebe und Aufmerksamkeit der wichtigste Teil jeder Erziehung seien, und senden der Frau im Video ihren Dank und ihre besten Wünsche.