Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert

·39.9K·Welt
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert

Ein Video, das in einem Kindergarten in Gaziantep, Türkei, aufgenommen wurde, wurde in den sozialen Medien millionenfach angesehen und hat die Herzen vieler Nutzer berührt. Es zeigt die Liebe und Fürsorge der Erzieherin für die Kinder und lässt niemanden unberührt.

Das Video zeigt, wie die Erzieherin liebevoll die schlafenden Kinder zudeckt und sich zu einem kleinen Mädchen, das nicht einschlafen kann, dazulegt, es in den Arm nimmt und beruhigt, bis es eingeschlafen ist. Diese aufrichtigen Momente wurden von vielen Eltern und Beobachtern herzlich aufgenommen.

In den Kommentaren betonen die Nutzer, dass solche Erzieherinnen ein großes Glück für Kinder seien, dass Liebe und Aufmerksamkeit der wichtigste Teil jeder Erziehung seien, und senden der Frau im Video ihren Dank und ihre besten Wünsche.

KindergartenTürkeiBildungVirales VideoGüte
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Drapatiys Aussage sorgt für Eklat: Wie hat Moskau reagiert?Drapatiys Aussage sorgt für Eklat: Wie hat Moskau reagiert?Heute, 00:32Warum Marc Cucurella seine Haare nie schneidet: Der rührende GrundWarum Marc Cucurella seine Haare nie schneidet: Der rührende GrundHeute, 00:14Noch eine Tochter von Angelina Jolie möchte den Nachnamen von Brad Pitt ablegenNoch eine Tochter von Angelina Jolie möchte den Nachnamen von Brad Pitt ablegenGestern, 22:43Hund „entlarvt“ Unterhaltsschuldner im Sofa (Video)Hund „entlarvt“ Unterhaltsschuldner im Sofa (Video)Gestern, 22:35Goldmünzen lüften 30 Jahre altes MeeresgeheimnisGoldmünzen lüften 30 Jahre altes MeeresgeheimnisGestern, 22:34Aktivist beendet Hungerstreik nach 26 TagenAktivist beendet Hungerstreik nach 26 TagenGestern, 21:09
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Zwei Schwestern entdecken sich selbst auf einem Foto im Ferienhaus
Zwei Schwestern entdecken sich selbst auf einem Foto im Ferienhaus
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden