12-jähriges Mädchen stürzt in der Türkei vom Balkon im zweiten Stock

Im Bezirk Idil der türkischen Provinz Sirnak verlor ein 12-jähriges Mädchen namens S.T. das Gleichgewicht und stürzte vom Balkon im zweiten Stock ihres Hauses, während sie Tauben fütterte.

Der Vorfall wurde von einer Überwachungskamera in der Straße aufgezeichnet. Anwohner, die das Geschehen beobachteten, eilten sofort zu Hilfe und riefen den Notarzt.

Das Opfer wurde zunächst in das staatliche Krankenhaus von Idil gebracht und später in das Frauen- und Kinderkrankenhaus von Sirnak verlegt.

Nach ersten Informationen konnte das Leben des Mädchens gerettet werden; sie wird derzeit unter ärztlicher Aufsicht behandelt.

Experten erinnern daran, Kinder nicht allein auf hohen Balkonen zu lassen, Schutznetze zu installieren und keine Gegenstände in Balkonnähe zu lassen, die als Aufstiegshilfe dienen könnten.