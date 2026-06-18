Bär frisst Essen von Touristen

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Bär frisst Essen von Touristen

Touristen, die in der Natur der Türkei entspannten, erlebten eine unerwartete Situation — ein Bär wurde zum „Gast“ an ihrem Tisch. Dies berichtete die Zeitung Hurriyet.

Wie berichtet, ereignete sich der Vorfall im Munzur-Tal-Nationalpark in der Provinz Tunceli. Touristen hatten ein Picknick im Freien organisiert. Doch ein Braunbär, der den Geruch des Essens wahrnahm, kam plötzlich auf sie zu.

Die verängstigten Urlauber waren gezwungen, die Lebensmittel vor Ort zu lassen und sich aus Sicherheitsgründen schnell zu entfernen. Danach näherte sich der Bär ungehindert dem Tisch und begann, das Essen zu fressen.

Interessanterweise gelang es den Beteiligten, die Handlungen des Bären aus der Ferne zu filmen. Diese Aufnahmen verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken und lösten hitzige Diskussionen unter den Nutzern aus.

Experten betonen, dass solche Vorfälle erneut daran erinnern, bei Ausflügen in die Natur Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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