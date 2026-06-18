14-jähriger Jugendlicher in Russland in Aufzug brutal geschlagen

In der russischen Stadt Wladiwostok kam es zu einem Fall von brutaler Gewalt gegen einen Minderjährigen. Berichten zufolge griff ein Mann einen 14-jährigen Jungen an und verprügelte ihn grausam, nachdem dieser ihn beim Betreten eines Aufzugs versehentlich berührt hatte.

Zeugen gaben an, dass der Angreifer den Jungen unaufhörlich weiter schlug, obwohl dieser sich mehrmals entschuldigt hatte. Der Vorfall habe sich nicht nur im Aufzug, sondern auch im Flur davor abgespielt.

Besonders tragisch ist, dass sich dieses schreckliche Ereignis vor den Augen des erst 6-jährigen Bruders des Jungen ereignete, was die psychischen Auswirkungen des Vorfalls weiter verschlimmert.

Laut den Ergebnissen der medizinischen Untersuchung wurde beim Opfer eine geschlossene Schädel-Hirn-Trauma und ein Hämatom diagnostiziert. Sein Gesundheitszustand steht derzeit unter ärztlicher Beobachtung.

Die Familie plant, sich in dieser Angelegenheit an die Strafverfolgungsbehörden zu wenden. Bisher konnte die Identität des Angreifers nicht festgestellt werden; die Suche dauert an.