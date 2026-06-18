14-jähriger Jugendlicher in Russland in Aufzug brutal geschlagen

·67·Welt
14-jähriger Jugendlicher in Russland in Aufzug brutal geschlagen

In der russischen Stadt Wladiwostok kam es zu einem Fall von brutaler Gewalt gegen einen Minderjährigen. Berichten zufolge griff ein Mann einen 14-jährigen Jungen an und verprügelte ihn grausam, nachdem dieser ihn beim Betreten eines Aufzugs versehentlich berührt hatte.

Zeugen gaben an, dass der Angreifer den Jungen unaufhörlich weiter schlug, obwohl dieser sich mehrmals entschuldigt hatte. Der Vorfall habe sich nicht nur im Aufzug, sondern auch im Flur davor abgespielt.

Besonders tragisch ist, dass sich dieses schreckliche Ereignis vor den Augen des erst 6-jährigen Bruders des Jungen ereignete, was die psychischen Auswirkungen des Vorfalls weiter verschlimmert.

Laut den Ergebnissen der medizinischen Untersuchung wurde beim Opfer eine geschlossene Schädel-Hirn-Trauma und ein Hämatom diagnostiziert. Sein Gesundheitszustand steht derzeit unter ärztlicher Beobachtung.

Die Familie plant, sich in dieser Angelegenheit an die Strafverfolgungsbehörden zu wenden. Bisher konnte die Identität des Angreifers nicht festgestellt werden; die Suche dauert an.

RusslandWladiwostok
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Details des historischen Abkommens zwischen den USA und dem Iran bekanntDetails des historischen Abkommens zwischen den USA und dem Iran bekanntHeute, 08:29Moskau erneut Ziel massiver DrohnenangriffeMoskau erneut Ziel massiver DrohnenangriffeHeute, 07:51Bär frisst Essen von TouristenBär frisst Essen von TouristenHeute, 07:4812-jähriges Mädchen stürzt in der Türkei vom Balkon im zweiten Stock12-jähriges Mädchen stürzt in der Türkei vom Balkon im zweiten StockHeute, 07:38Das erstaunliche Schicksal des Mannes, der als hässlichster Mensch der Welt giltDas erstaunliche Schicksal des Mannes, der als hässlichster Mensch der Welt giltHeute, 19:30Kostenlose Aufenthalte in Luxusvillen in Italien angebotenKostenlose Aufenthalte in Luxusvillen in Italien angebotenGestern, 15:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben