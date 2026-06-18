Ein unerwarteter und äußerst wichtiger Schritt wurde unternommen, um die seit langem bestehenden militärischen und politischen Spannungen im Nahen Osten zu mildern. Vertreter aus Washington und Teheran gaben am Mittwoch den offiziellen Text eines vorläufigen Friedensabkommens bekannt, das von den Staatschefs beider Länder unterzeichnet wurde. Hauptziel dieses historischen Dokuments ist es, umfassende bewaffnete Konflikte vollständig zu beenden.

Dennoch hat US-Präsident Donald Trump seine Drohungen nicht aufgegeben, die militärischen Schläge wieder aufzunehmen und die offizielle Führung des Iran zu eliminieren, sollte die iranische Seite ihre Verpflichtungen verletzen.

In der folgenden analytischen politischen Tabelle können Sie sich detailliert mit den wichtigsten Punkten des neuen Abkommens zwischen den USA und dem Iran sowie den politischen Positionen der Parteien vertraut machen:

Wichtige Richtlinien des Memorandums Erklärungen und Schritte des US-Präsidenten Erfolge und Position der iranischen Führung • Dauer und Form des Abkommens • Donald Trump unterzeichnete das Dokument digital in englischer Sprache. • Präsident Masoud Pezeshkian unterzeichnete das Memorandum in persischer Sprache. • Militär- und Rüstungsbereich • bezeichnete das Fehlen ballistischer Raketen im Iran als „Ungerechtigkeit“. • bestätigte erneut das Versprechen, keine Kernwaffen zu entwickeln. • Wirtschaftliche und finanzielle Vergünstigungen • stimmte der Aufhebung der Blockade iranischer Häfen und der Sanktionen zu. • steht kurz davor, sich von Sanktionen in Milliardenhöhe zu befreien. • Regionaler Einflussbereich • hofft auf ein Ende des Krieges im Libanon und eine Senkung der Ölpreise. • erreichte durch Verhandlungen ein Vielfaches der Ergebnisse, die durch Krieg erwartet wurden.

Symbolische Unterzeichnung in Versailles und 60-tägige Friedensfrist

Dieses Übergangsmemorandum, bestehend aus insgesamt 14 Punkten, sieht vor, die Waffenruhe um weitere 60 Tage zu verlängern, um Verhandlungen über einen endgültigen, umfassenden Friedensvertrag zu führen. Bemerkenswert ist, dass US-Chef Donald Trump und der iranische Präsident Masoud Pezeshkian dieses Dokument in digitalem Format in englischer und persischer Sprache unterzeichnet haben. Laut Teheran trat dieses Abkommen am Mittwoch vollständig in Kraft.

Trump unterzeichnete dieses historische Dokument in Begleitung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im berühmten Schloss Versailles bei Paris. Bekanntlich wurde an genau diesem Ort der Friedensvertrag unterzeichnet, der den Ersten Weltkrieg offiziell beendete. Auf einer Pressekonferenz sagte Trump über den Iran: „Wenn sie die Zeit verschwenden und die Bedingungen des Abkommens verletzen, werden wir sie gnadenlos bombardieren. Ich will das nicht, ich will, dass sie sich an das Abkommen halten“, und bezeichnete die Iraner als „kluge Leute“. Die Unterhändler beider Staaten werden in den nächsten zwei Monaten an einem dauerhaften Waffenstillstandsentwurf arbeiten. Der US-Chef hofft, dass dieser Schritt Ruhe in den Nahen Osten bringt und zu sinkenden Ölpreisen auf dem Weltmarkt führt.

Darüber hinaus verzichtete Trump auf einige seiner früheren Forderungen gegen den Iran. Er erkannte an, dass das Verbot für Teheran, ballistische Raketen zu besitzen, in gewissem Sinne eine „Ungerechtigkeit“ sei. Dabei hatte er noch im Februar dieses Jahres versprochen, die Raketenindustrie des Iran vollständig zu vernichten.

Siegesstimmung in Teheran: „Verhandlungen brachten mehr Ergebnisse als erwartet“

Iranische politische Kreise feiern dieses Abkommen als echten Erfolg. Laut dem Chefunterhändler des Landes, Mohammad Baqir Ghalibaf, hat Teheran am Verhandlungstisch ein Vielfaches dessen erreicht, was es durch militärische Operationen erreichen wollte.

Dieses Memorandum of Understanding enthält die folgenden wichtigen Punkte:

Sofortige Einstellung aller militärischen Operationen an allen Fronten, einschließlich auf libanesischem Boden;

Vollständige Wiederherstellung des Schiffsverkehrs in der für die Weltenergie wichtigen Straße von Hormus „ohne jegliche Gebühren“;

Aufhebung der von den USA verhängten Blockade iranischer Seehäfen und Aufhebung aller Wirtschaftssanktionen;

Rückgabe eingefrorener Finanzanlagen sowie die Einrichtung eines großen Investitionsfonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau nach dem Krieg.

Gleichzeitig stimmte die iranische Seite zu, ihre angereicherten Uranvorräte unter der Aufsicht der IAEO (Internationale Atomenergie-Organisation) auf ihrem Territorium zu „entschärfen“, und bestätigte erneut das Versprechen, keine Kernwaffen zu entwickeln. Laut einer Analyse von Reuters konnte Trump trotz seiner Rhetorik seine Ziele durch Krieg nicht vollständig erreichen, während der Iran kurz davor steht, sich von wirtschaftlichen Beschränkungen in Milliardenhöhe zu befreien.

Europäische Union erfreut, Israel gleichgültig

Während des G7-Gipfels in Frankreich begrüßten die Staatschefs der europäischen Länder dieses Abkommen enthusiastisch. Obwohl die europäischen Führer die Sorgen der USA bezüglich des iranischen Atomprogramms verstehen, haben sie die frühere Entscheidung Washingtons, ohne UN-Genehmigung einen Krieg zu beginnen, nie unterstützt. Zudem sind sie besorgt, dass der Iran solch massivem Druck standgehalten und seine Position gefestigt hat.

Im Anschluss an das Abkommen gaben die G7-Staaten eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie die sofortige Beendigung der Zusammenstöße zwischen Israel und der Gruppe „Hisbollah“ auf libanesischem Gebiet forderten. Obwohl die militärischen Aktivitäten dort seit Sonntag etwas zurückgegangen sind, sind sie nicht vollständig verschwunden. Die israelische Regierung, die an diesen Verhandlungen überhaupt nicht teilgenommen hat und den Süden des Libanon kontrolliert, gab bekannt, dass sie sich das Recht vorbehält, Gewalt anzuwenden, wenn sie dies für notwendig hält.

Abschlussfazit der politischen Analysten von Zamin: Dieses im Schloss Versailles unterzeichnete vorläufige Memorandum könnte eine neue Ära des Friedens im Nahen Osten einleiten. Die weitere Entwicklung der Situation und die Loyalität der Parteien innerhalb der 60-Tage-Frist werden die globale Energie- und politische Sicherheit bestimmen.

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