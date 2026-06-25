Fast 15 iPhones durch fünfjährigen Jungen zerstört

·30·Welt
Fast 15 iPhones durch fünfjährigen Jungen zerstört

In Shenzhen, China, hat ein fünfjähriger Junge versehentlich ein Feuer ausgelöst und dabei Dutzende von Mobiltelefonen vernichtet. Dies berichtete die South China Morning Post.

Berichten zufolge betreibt der Vater des Jungen, Peng, ein Mobiltelefongeschäft und bewahrte einige der zum Verkauf stehenden Geräte zu Hause auf. Der Vorfall ereignete sich, nachdem das Kind Funken aus einer defekten Verlängerung sah und versuchte, damit ein Handtuch anzuzünden.

Infolgedessen breitete sich das Feuer schnell aus und zerstörte fast 30 Telefone. Mehr als die Hälfte davon waren iPhone-Smartphones, wobei der Gesamtschaden 200.000 Yuan (ca. 29.500 Dollar) überstieg.

Peng gab an, zum Zeitpunkt des Vorfalls geschlafen zu haben. Er wachte durch den Geruch von Rauch auf und konnte das Feuer löschen, doch ein Teil der Werkstatt und des Wohnzimmers wurde schwer beschädigt.

Glücklicherweise wurde der Junge nicht verletzt. Nach dem Vorfall erklärte der Vater seinem Sohn, dass das Spielen mit Feuer gefährlich sei, und äußerte die Hoffnung, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen würde.

ShenzhenChinaiPhoneSouth China Morning Post
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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