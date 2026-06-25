Oppo Reno16-Serie global gestartet: 200 MP Kamera und IP69K-Schutz

Das chinesische Unternehmen Oppo hat seine neue Smartphone-Generation — die Modelle Reno16 und Reno16 Pro — offiziell für den globalen Markt vorgestellt. Diese Geräte, die einen Monat nach ihrem Debüt in China angekündigt wurden, erreichen internationale Nutzer mit einer Reihe technischer Änderungen. Insbesondere der hohe IP69K-Schutz gegen Wasser und Staub sowie die kompakte Bildschirmgröße bleiben die Hauptmerkmale dieser Serie. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com unterscheidet sich die Hardware-Plattform der globalen Versionen von den chinesischen Modellen. Das Reno16 Pro Modell erhielt den MediaTek Dimensity 8550 Super Chip anstelle des leistungsstärkeren Dimensity 9500s. Das Basis-Reno16 ist mit einem Snapdragon 7 Gen 4 Prozessor ausgestattet. Beim Speicher wird die Pro-Version nur in einer 12/512 GB Konfiguration angeboten, während das Standardmodell in den Varianten 8/256 GB und 8/512 GB verkauft wird.

Bildschirm und Fotofunktionen

Beide Smartphones setzen auf Kompaktheit, was derzeit ein Trend ist. Die Geräte sind mit einem 6,32-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet, das eine Full HD+ Auflösung unterstützt. Der Unterschied besteht darin, dass das Display des Reno16 Pro eine Bildwiederholrate von 144 Hz hat, während das Standard-Reno16-Modell 120 Hz bietet. Der Fingerabdruckscanner ist unter dem Bildschirm platziert und arbeitet mit optischer Technologie.

Bei den Kameras beeindruckt das Oppo Reno16 Pro mit seinem Hauptmodul mit einem 200 MP Samsung S5KHP5 Sensor. Begleitet wird dieser von einem 50 MP Teleobjektiv mit 3,5-fach optischem Zoom und einem weiteren 50 MP Weitwinkelsensor. Das einfache Reno16 verfügt über ein Set aus drei 50 MP Sensoren, wobei der Sony LYT-600 als Hauptmodul gewählt wurde.

Energiekapazität und Schutzstandard

Auch die Batteriesysteme der Smartphones erfuhren regionale Änderungen. Das globale Reno16 Pro ist mit einem Silizium-Kohlenstoff-Akku mit einer Kapazität von 6700 mAh ausgestattet. Interessanterweise hat die europäische Version des Reno16-Modells nur einen 6000 mAh Akku, obwohl es in anderen Regionen voraussichtlich mit einer größeren Kapazität verkauft wird. Beide Modelle unterstützen die SuperVOOC-Schnellladetechnologie mit 80 W Leistung.

Einer der wichtigsten Vorteile der neuen Geräte ist die Schutzklasse IP69K. Dies bedeutet, dass das Smartphone nicht nur dem Untertauchen in Wasser, sondern auch hochdruckstarken Heißwasserstrahlen standhalten kann. Als Software ist die ColorOS 16 Oberfläche auf Basis von Android 16 installiert.

Die Preise der Oppo Reno16-Serie auf dem europäischen Markt sind wie folgt festgelegt:

Reno16 (8/512 GB) — 900 Euro;

Reno16 Pro (12/512 GB) — 1100 Euro.

Der offene Verkauf der Smartphones beginnt am 3. Juli. Es ist anzumerken, dass Kunden, die bis zum 31. Juli bestellen, Rabatte zwischen 100 und 200 Euro erhalten. Auf dem usbekischen Markt werden diese Modelle voraussichtlich etwas später über offizielle Distributoren erscheinen.