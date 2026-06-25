Ermittlungen gegen Café eines usbekischen Unternehmers in den USA

·35·Welt
Ermittlungen gegen Café eines usbekischen Unternehmers in den USA

Grund dafür war, dass die Mitarbeiter des Cafés sich weigerten, einen Politiker zu bedienen, der Israel unterstützt.

Dan Goldman, Mitglied des US-Repräsentantenhauses, besuchte mit seiner Tochter das Café Poetica Coffee in Brooklyn. Anschließend veröffentlichte das Unternehmen einen Beitrag in den sozialen Netzwerken, in dem der Kongressabgeordnete kritisiert wurde.

Darin erklärte das Café, dass es keine Rassisten, Faschisten, Homophoben und Personen, die einen Genozid unterstützen, bedient. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass die 9,82 Dollar, die Goldman für den Kaffee bezahlt hatte, zurückerstattet wurden.

Der Beitrag, der auch ein Foto des Kongressabgeordneten enthielt, löste in den sozialen Netzwerken eine breite Diskussion aus.

Goldman betonte, dass dieser Vorfall keine bundesweite Untersuchung der Bürgerrechte erfordere.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Trump ändert seine Meinung über Selenskyj: „Er ist ein mutiger Mann“Trump ändert seine Meinung über Selenskyj: „Er ist ein mutiger Mann“Heute, 19:31Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert Japan (Video)Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert Japan (Video)Heute, 19:06Nordkoreanischer Soldat erfolgreich nach Südkorea geflohenNordkoreanischer Soldat erfolgreich nach Südkorea geflohenHeute, 19:03Heißluftballon-Absturz in Brasilien: 8 ToteHeißluftballon-Absturz in Brasilien: 8 ToteHeute, 18:43Fast 15 iPhones durch fünfjährigen Jungen zerstörtFast 15 iPhones durch fünfjährigen Jungen zerstörtHeute, 17:53Stachelanzüge zum Schutz von Schafen vor Wölfen lösen Debatte ausStachelanzüge zum Schutz von Schafen vor Wölfen lösen Debatte ausHeute, 16:35
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Krähen „treten in den Job“: Straßenreinigung gegen Belohnung
Krähen „treten in den Job“: Straßenreinigung gegen Belohnung