Ermittlungen gegen Café eines usbekischen Unternehmers in den USA

Grund dafür war, dass die Mitarbeiter des Cafés sich weigerten, einen Politiker zu bedienen, der Israel unterstützt.

Dan Goldman, Mitglied des US-Repräsentantenhauses, besuchte mit seiner Tochter das Café Poetica Coffee in Brooklyn. Anschließend veröffentlichte das Unternehmen einen Beitrag in den sozialen Netzwerken, in dem der Kongressabgeordnete kritisiert wurde.

Darin erklärte das Café, dass es keine Rassisten, Faschisten, Homophoben und Personen, die einen Genozid unterstützen, bedient. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass die 9,82 Dollar, die Goldman für den Kaffee bezahlt hatte, zurückerstattet wurden.

Der Beitrag, der auch ein Foto des Kongressabgeordneten enthielt, löste in den sozialen Netzwerken eine breite Diskussion aus.

Goldman betonte, dass dieser Vorfall keine bundesweite Untersuchung der Bürgerrechte erfordere.