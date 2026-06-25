USA plant Aufhebung der Bremspedal-Pflicht für fahrerlose Autos

Das US-Verkehrsministerium (DOT) hat bedeutende Änderungen der bundesweiten Transportvorschriften vorgeschlagen. Demnach könnte die Pflicht zur Installation von Bremspedalen in Fahrzeugen, die für vollautonome Steuerungssysteme konzipiert sind, aufgehoben werden. Diese Initiative eröffnet enorme Möglichkeiten für Unternehmen, die an selbstfahrenden Technologien arbeiten, wie Tesla und Zoox. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Derzeit schreiben die Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) vor, dass jedes Fahrzeug über traditionelle Bedienelemente verfügen muss. Der neue Vorschlag sieht eine Ausnahme von dieser Regelung speziell für Autos vor, die ausschließlich durch automatisierte Systeme gesteuert werden. Experten glauben, dass dieser Schritt die Einführung von Robotaxis auf US-Straßen erheblich beschleunigen wird.

Beseitigung von Innovationshindernissen

Laut der NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) beseitigen diese Änderungen bürokratische Hürden bei der Herstellung von Fahrzeugen mit innovativem Design. Zuvor mussten Unternehmen spezielle staatliche Genehmigungen einholen, um Autos ohne Lenkrad oder Pedale zu testen, und die Anzahl solcher Fahrzeuge war begrenzt.

NHTSA-Administrator Jonathan Morrison betonte, dass die USA an der Schwelle zu einer technologischen Revolution stehen und das Regulierungssystem überarbeitet werden muss, um die Führungsposition im Sektor zu behaupten. Seinen Worten zufolge werden im Rahmen des neuen Rahmens unlogische und veraltete Einschränkungen aufgehoben, während die Sicherheitsanforderungen verschärft werden.

Tesla und das Cybercab-Projekt

Diese Entscheidung ist besonders wichtig für das Unternehmen Tesla unter der Leitung von Elon Musk . Das Unternehmen arbeitet seit einigen Jahren aktiv an der Entwicklung des zweisitzigen Cybercab, einem Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale. Musk hat mehrfach erklärt, dass er bereit sei, diese Autos landesweit einzuführen, sobald die bundesweite Genehmigung vorliegt.

Tesla testet derzeit einen Robotaxi-Service in kleinem Umfang in Austin, Texas. Während anfangs aus Sicherheitsgründen ein Spezialist auf dem Fahrersitz saß, bewegen sich die Autos nun im „unbeaufsichtigten“ Modus. Dennoch hat das Unternehmen zugegeben, dass die Fahrzeuge in Notsituationen oder nach Kollisionen per Fernsteuerung durch Operatoren gesteuert werden.

Zoox, ein Tochterunternehmen von Amazon, ist ebenfalls in diesem Bereich aktiv. Letztes Jahr erhielten sie eine vorübergehende Genehmigung für ihre speziellen Robotaxis. Sollten die neuen Regeln in Kraft treten, könnten Zoox und andere Startups ihre Projekte in größerem kommerziellem Umfang einsetzen. Die Öffentlichkeit kann innerhalb von 30 Tagen Stellungnahmen zu diesem Vorschlag abgeben, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.