Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert Japan (Video)

Ein starkes Erdbeben in den nördlichen Regionen Japans hat in der Bevölkerung Besorgnis ausgelöst. Nach Angaben des nationalen Wetterdienstes betrug die Magnitude des Bebens 7,2.

Infolge der Naturkatastrophe wurden mindestens 10 Bürger unterschiedlich schwer verletzt. Lokale Rettungs- und medizinische Dienste leisten den Betroffenen notwendige Hilfe.

Obwohl Experten die Magnitude zunächst niedriger einschätzten, bestätigten spätere präzisierte Daten, dass die Stärke des Erdbebens 7,2 betrug.