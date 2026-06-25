Alisher Nikimbayev bewertet Uzbekistans Play-off-Chancen

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Alisher Nikimbayev bewertet Uzbekistans Play-off-Chancen

Der bekannte Fußballexperte Alisher Nikimbayev äußerte sich zu den Chancen der Nationalmannschaft von Uzbekistan, in der Weltmeisterschaft 2026 aus der Gruppenphase auszuscheiden.

Der Experte betonte, dass die „Weißen Wölfe“ theoretisch immer noch eine Chance haben, die Play-off-Runde zu erreichen. Voraussetzung dafür ist jedoch zunächst ein Sieg gegen die Demokratische Republik Kongo im letzten Spieltag.

Gleichzeitig müssen auch die Ergebnisse der Teams, die in anderen Gruppen um den dritten Platz kämpfen, zugunsten von Uzbekistan ausfallen. Die Nationalmannschaft muss also nicht nur ihr eigenes Spiel gewinnen, sondern auch auf Punktverluste der Konkurrenten hoffen.

Laut Nikimbayev sind sich die Spieler der Komplexität der Situation und aller notwendigen Berechnungen voll bewusst.

„Die Spieler verstehen diese Berechnungen besser als jeder andere. Sie wissen es selbst am besten, es bedarf keiner separaten Erklärungen. Jeder beherrscht die Mathematik, ihr wart doch alle in der Schule“, so Nikimbayev. Metaratings.ru.

Zur Erinnerung: Nach zwei Spieltagen der Gruppenphase hat die Nationalmannschaft von Uzbekistan noch keinen Punkt erzielt. Das Torverhältnis der Mannschaft liegt bei 1:8.

Somit ist die Aufgabe für Uzbekistan klar: Die DR Kongo besiegen und auf die Ergebnisse der anderen Gruppen warten. Die Chance besteht, aber die Mathematik ist dieses Mal nicht im „einfachen Modus“.

Alisher NikimbayevUsbekistanDemokratische Republik KongoMetaratings.ru
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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