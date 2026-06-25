Adobe, der absolute Marktführer für Grafikbearbeitungssoftware, hat einen weiteren großen Schritt zur Entwicklung von KI-basierten Video- und Bildverarbeitungstechnologien gemacht. Das Unternehmen gab offiziell den Erwerb des Startups Topaz Labs bekannt, um sein kreatives Ökosystem zu erweitern. Es wird erwartet, dass dieser Deal Adobe-Nutzern völlig neue Möglichkeiten zur Steigerung der Content-Qualität eröffnet. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Seit über zwanzig Jahren entwickelt Topaz Labs professionelle Werkzeuge zur Bild- und Videoverbesserung. Im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen für seine innovativen Produktionstechnologien mit einem prestigeträchtigen Emmy ausgezeichnet. In den letzten Jahren hat das Startup eigene AI-Modelle wie Astra für Video-Upscaling sowie Wonder für Bildretusche und Detailwiederherstellung eingeführt.

KI- und Firefly-Integration

Wie Adobe-Vertreter mitteilten, werden die Technologien von Topaz Labs in die Firefly AI-App sowie in andere Programme des Creative Cloud -Pakets integriert. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass die Topaz-Produkte weiterhin als unabhängige Dienste über die Website des Unternehmens verfügbar bleiben. Dies ermöglicht es den Nutzern, hochwertige Bearbeitungen vorzunehmen, ohne die Adobe-Produkte zu verlassen.

Laut ixbt.com ist einer der Haupterfolge von Topaz Labs die Technologie zur effizienten Nutzung großer Videomodelle auf GPUs (Grafikprozessoren) herkömmlicher Benutzercomputer. Dies hilft Adobe, seine Dienste nicht nur auf Cloud-Servern, sondern direkt auf dem Gerät des Nutzers schneller und kostengünstiger bereitzustellen.

Deepa Subramaniam, Vice President of Product Marketing für Adobe Creative Cloud, betonte, dass dieser Kauf für professionelle Designer und Cutter von großer Bedeutung ist. Künftig können sie komplexe Aufgaben wie die Schärfung von Details, Rauschunterdrückung und die Wiederherstellung von Archivmaterial einfacher bewältigen, wenn sie reales Filmmaterial mit KI-generierten Clips kombinieren.

Wettbewerb und strategische Ziele

Derzeit kämpft Adobe gegen starke Konkurrenten wie Canva und Blackmagic Design (Eigentümer von DaVinci Resolve). Durch den Erwerb spezialisierter Startups wie Topaz Labs will das Unternehmen verhindern, dass Nutzer zu anderen Plattformen abwandern, und sie in seinem Ökosystem halten. Dies ist besonders relevant, da die Nachfrage nach professionellen Werkzeugen im Bereich der Videobearbeitung stetig steigt.

Viele Designer und Video-Editoren in Usbekistan nutzen bereits Produkte von Topaz Labs, insbesondere für das Upscaling von minderwertigen Videos auf das 4K-Format. Die vollständige Integration dieser Technologien in Adobe Premiere Pro oder After Effects wird den Arbeitsablauf für lokale Kreative erheblich beschleunigen.

Gemäß der offiziellen Erklärung des Unternehmens werden alle mit diesem Deal verbundenen Transaktionen und Integrationsprozesse voraussichtlich in der zweiten Hälfte von 2026 abgeschlossen sein. Bis dahin werden beide Unternehmen ihre Produkte parallel weiterentwickeln.