Heißluftballon-Absturz in Brasilien: 8 Tote

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Heißluftballon-Absturz in Brasilien: 8 Tote

Im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina ereignete sich eine schreckliche Tragödie mit einem Heißluftballon, der Touristen beförderte. Der Ballon mit 21 Personen an Bord fing während des Fluges Feuer und stürzte ab.

Infolge des Vorfalls kamen acht Passagiere ums Leben. Weitere 13 Personen, darunter der Pilot, überlebten. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden alle Passagiere identifiziert; es gibt keine Vermissten.

Ersten Informationen zufolge brach das Feuer im Korb des Ballons aus. Der Pilot gab an, eine Notlandung versucht zu haben und die Passagiere beim Annähern am Boden angewiesen zu haben, so schnell wie möglich zu springen.

Da sich die Tragödie in der Nähe eines medizinischen Zentrums ereignete, trafen Rettungs- und medizinische Dienste schnell am Unfallort ein. Experten führen derzeit eine umfassende Untersuchung durch, um die genauen Ursachen des Absturzes zu ermitteln.

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Charos
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