Dayot Upamecano verrät Geheimnisse, wie man Erling Haaland stoppt

Der Verteidiger der französischen Nationalmannschaft und des FC Bayern, Dayot Upamecano, hat seinen taktischen Plan für den Gegenspieler Erling Haaland vor einem wichtigen WM-Spiel gegen Norwegen enthüllt. Dieser Kampf um die Tabellenführung in Gruppe A wird eines der spannendsten Duelle des Turniers werden. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Obwohl der französische Verteidiger zusammen mit William Saliba einen soliden Start ins Turnier hingelegt hat, wird das Spiel gegen einen Stürmer wie Erling Haaland eine echte Herausforderung für sie sein. Der norwegische Vorstürmer hat seit Beginn des Wettbewerbs bereits 4 Tore erzielt und befindet sich derzeit in einer hervorragenden Form. In einem Interview mit L'Equipe betonte Upamecano, dass es, um eine solche "Maschine" zu stoppen, 90 Minuten lang maximale Konzentration erfordert.

Taktischer Ansatz und physischer Kampf

Laut Upamecano muss im Spiel gegen Erling Haaland immer ein System der "beidseitigen Kontrolle" funktionieren. Der Verteidiger muss ein Auge auf den Ballführenden und das andere auf die Position des gegnerischen Stürmers haben. Es wurde insbesondere erwähnt, dass Erling Haaland ein Meister darin ist, in den toten Winkel der Verteidiger zu ziehen.

"Im Spiel mit Haaland muss man ständig über die Schulter schauen. Wie Kylian Mbappe besitzt er auf den ersten Metern eine explosive Geschwindigkeit. Wenn man seine Bewegung nicht vorausahnt und ihn den Ball annehmen lässt, ist es fast unmöglich, ihn zu stoppen. Deshalb muss man ihn so weit wie möglich auf die Flügel drängen und den Schusswinkel schließen", sagt Dayot Upamecano.

Der französische Verteidiger merkte an, dass er physische Zweikämpfe liebt und dass Erling Haaland genau in diesem Stil spielt. Er gab jedoch zu verstehen, dass es gegen einen so starken Stürmer effektiver ist, nicht nur mit körperlicher Kraft, sondern durch eine intelligente Positionswahl zu kämpfen. Upamecano lobte zudem die Fähigkeit des Gegners, mit dem Rücken zum Tor zu spielen.

Ein neues Duell nach der Champions League

Diese beiden Stars trafen zuletzt im April 2023 in der K.o.-Phase der Champions League aufeinander. In jenem Spiel zwischen Manchester City und Bayern München bereitete der norwegische Stürmer den Verteidigern große Probleme. Aus dieser Erfahrung lernend, verspricht Upamecano, dieses Mal disziplinierter aufzutreten.

Zur Information: Das Spiel zwischen Norwegen und Frankreich könnte über den ersten Platz in der Gruppe entscheiden. Frankreich konnte zuvor gegen Senegal gewinnen und im Spiel gegen den Irak die Null halten. Erling Haaland zu stoppen, wird die wichtigste Prüfung sein, um zu zeigen, wie stabil die Abwehrreihe der "Les Bleus" ist.