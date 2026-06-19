Im Jahr 1832 geborene Schildkröte lebt noch immer (Video)

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Im Jahr 1832 geborene Schildkröte lebt noch immer (Video)

Eine 194 Jahre alte Schildkröte namens Jonathan wurde offiziell als Rekordhalter im Guinness-Buch der Rekorde anerkannt. Das älteste Landtier des Planeten lebt auf St. Helena, dem Ort von Napoleons letztem Exil, wie die Inselverwaltung mitteilte.

In der Meldung heißt es, dass "Jonathan, das älteste bekannte Landtier der Welt und ein allseits beliebter lokaler Bewohner der Insel, offiziell als Guinness-Weltrekordhalter anerkannt wurde".

Der Pressedienst der Inselregierung teilte mit, dass Jonathan trotz seines hohen Alters immer noch aktiv an verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt.

Nigel Phillips, der Gouverneur von St. Helena, äußerte sich ebenfalls zu diesem Ereignis.

Eine große Schildkröte steht auf einer grünen Rasenfläche.

Er betonte, dass Jonathan über viele Generationen hinweg ein einzigartiges Symbol der Insel und ein fester Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses war.

"Diese weltweite Anerkennung bestätigt eine Wahrheit, die unsere Gemeinschaft bereits kannte. Jonathan ist nicht nur wegen seines Alters ein erstaunliches Geschöpf, sondern ein wahrhaft einzigartiges Phänomen für die Insel St. Helena und ihre Bewohner", sagte der Gouverneur.

Zur Information: Dieses riesige Tier gehört zur Art der "Riesenschildkröte der Aldabra", deren Vertreter normalerweise bis zu 150 Jahre alt werden.

Jonathan wurde 1832 geboren und 1882 von den Seychellen nach St. Helena gebracht.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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