Fahrerlose Straßenbahnnetz in Russland weitet sich aus: Neue Regionen nehmen an Pilotprojekt teil

Das Transportministerium der Russischen Föderation hat die Initiative zur Erweiterung der Pilotregionen für die Einführung fahrerloser Fahrzeuge im Land ergriffen. Gemäß dem neuen Projekt ist die Einführung autonom gesteuerter Straßenbahnen in den Regionen Nischni Nowgorod und Swerdlowsk geplant. Diese technologische Neuerung ist der nächste Schritt zur Modernisierung des städtischen Personennahverkehrs und zur Reduzierung von Risiken, die mit dem menschlichen Faktor verbunden sind. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit gilt das experimentelle Rechtsregime (ELR) für den Einsatz fahrerloser Straßenbahnen nur in Moskau und Sankt Petersburg. Laut Informationen auf dem Portal für Entwürfe von Rechtsnormen haben die Gouverneure der beiden genannten Regionen offizielle Anträge zur Teilnahme an diesen technologischen Tests gestellt.

Testphasen und Sicherheitsmaßnahmen

Im Rahmen des Projekts ist der Einsatz von zwei Kategorien autonomer Straßenbahnen vorgesehen. Fahrzeuge der ersten Kategorie bewegen sich unter der Aufsicht eines Testfahrers in der Kabine. Die zweite Kategorie umfasst vollautonome Modi, die vollständig durch AI gesteuert werden, ohne menschliche Beteiligung. Dieser Ansatz ermöglicht es zu prüfen, wie effektiv die Technologie unter verschiedenen komplexen städtischen Bedingungen funktioniert.

Das Dokument legt für jede Region konkrete Kennzahlen fest. Insbesondere müssen Straßenbahnen der ersten Kategorie in den Regionen Nischni Nowgorod und Swerdlowsk im dritten Jahr des Experiments im ersten Halbjahr 3.000 Kilometer und im zweiten Halbjahr 6.000 Kilometer zurücklegen. Für vollautonome Straßenbahnen (zweite Kategorie) ist im zweiten Halbjahr eine Strecke von mindestens 1.000 Kilometern geplant.

Regionale Bedeutung und Perspektiven

Dieses Projekt ist nicht nur eine Innovation im Transportsektor, sondern auch ein wichtiger Schritt im Prozess des Übergangs der Regionen zur digitalen Wirtschaft. Die Regionen Nischni Nowgorod und Swerdlowsk sind industrialisierte Gebiete mit hoher Auslastung des öffentlichen Nahverkehrs. Die Einführung autonomer Systeme soll die Verkehrssicherheit erhöhen und die genaue Einhaltung der Fahrpläne gewährleisten.

Die russische Regierung strebt an, durch diese Versuche eine einheitliche rechtliche und technische Basis für den fahrerlosen öffentlichen Nahverkehr im ganzen Land zu schaffen. Wenn die Tests erfolgreich verlaufen, könnten solche Systeme auch in anderen Großstädten massenhaft eingeführt werden. Dies würde wiederum zu einer grundlegenden Veränderung der städtischen Infrastruktur führen.