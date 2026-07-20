Saudi-Arabien gibt wichtige Neuigkeiten für Umrah-Pilger bekannt

Das saudische Ministerium für Hajj und Umrah hat wichtige Neuigkeiten für diejenigen bekannt gegeben, die eine Umrah-Pilgerreise planen. Im Land wurde nun ein einjähriges Visum für die mehrfache Einreise zur Umrah eingeführt. Die neue Regelung ermöglicht es Pilgern, Saudi-Arabien mehrmals zu besuchen und ihre Reisen bequemer zu planen.

Gemäß den neuen Regeln ist dieses Visum ab dem Ausstellungsdatum 365 Tage lang gültig. Visuminhaber können innerhalb dieses Zeitraums mehrmals nach Saudi-Arabien einreisen und haben das Recht, sich insgesamt bis zu 90 Tage im Land aufzuhalten.

Die Saudi Press Agency (SPA) berichtet, dass diese Initiative im Rahmen der Saudi Vision 2030 Strategie sowie des Pilgrim Experience Program umgesetzt wird. Das Hauptziel des Projekts ist es, günstigere Bedingungen für Pilger zu schaffen, die Servicequalität zu verbessern und den Zugang zu digitalen Diensten zu erweitern.

Gemäß dem neuen Verfahren müssen Pilger vor jeder Reise über die Nusuk Plattform ein Servicepaket bei einem zugelassenen Anbieter erwerben. Zudem ist für die Durchführung der Umrah eine spezielle Genehmigung über die Nusuk Mobil-App erforderlich.

Das Ministerium teilte mit, dass das Visum nach jedem Besuch bei Verlassen des Landes vorübergehend ausgesetzt wird. Es wird automatisch reaktiviert, sobald die Anforderungen für die nächste Reise erfüllt sind.

Derzeit ist dieses Visum während der Hajj-Saison, vom ersten Tag des Monats Dhu al-Qi'dah bis zum 13. Tag des Monats Dhu al-Hijjah, nicht gültig.