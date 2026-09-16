Todesurteil gegen Bloggerin im Iran: Ihr Fall schockiert die Öffentlichkeit

Im Iran wurde die Bloggerin Marziyeh „Sevda“ Ebrohimi Shamsobodiy Berichten zufolge zum Tode verurteilt. Sie wurde wegen Beleidigung des Obersten Führers des Landes, medien- und propagandaorientierter Aktivitäten gegen die nationale Sicherheit sowie weiterer Anklagepunkte verurteilt. Dies teilten „Iran International“ und Menschenrechtsorganisationen mit.

Es wird berichtet, dass Shamsobodiy derzeit im Gefängnis von Bandar Abbas inhaftiert ist. Sie wurde vom 3. Revolutionsgericht in Bandar Abbas wegen „Korruption auf Erden“ („corruption on earth“) zum Tode verurteilt.

In ihrem Fall wurden Vorwürfe wie die Beleidigung des Obersten Führers, medien- und propagandaorientierte Aktivitäten gegen die nationale Sicherheit sowie nachrichtendienstliche und sicherheitsrelevante Tätigkeiten im Interesse „feindlicher Regierungen“ erhoben.

Darüber hinaus wurde die Bloggerin beschuldigt, in der Nähe einer militärischen Anlage aus der Ferne den Einschlagort eines Raketenangriffs fotografiert und dieses Bild an eine persischsprachige Medienorganisation außerhalb des Iran gesendet zu haben. Menschenrechtsorganisationen gaben an, dass dieser Vorfall in ihrem Fall als Beweismittel angeführt wurde.

Interessanterweise hinterließ die Bloggerin vor ihrer Verhaftung auf ihrer Social-Media-Seite eine ihrer letzten Botschaften an ihre rund 10.000 Abonnenten. Dieser am 23. Februar veröffentlichte Beitrag war ihre letzte Publikation vor ihrer Festnahme.

Dieser Beitrag wurde mit einer weißen Taube und einer roten Rose auf schwarzem Hintergrund veröffentlicht. Darin erklärte die Bloggerin, dass sie den Weg gewählt habe, an den sie glaube. Dieser Beitrag erregt nun vor dem Hintergrund der Nachrichten über ihre Verurteilung noch mehr Aufmerksamkeit.

Berichten zufolge hat das Gericht neben der Todesstrafe auch Gefängnisstrafen zwischen 2 und 5 Jahren gegen sie verhängt. Zudem wurde die Beschlagnahmung ihres Vermögens sowie die Einschränkung des Zugangs zu bestimmten staatlichen und öffentlichen Dienstleistungen beschlossen.

Shamsobodiys Anwalt soll am 23. August über das Todesurteil informiert worden sein. In einigen Berichten wird erwähnt, dass das Urteil von Richter Hojahasani vom Revolutionsgericht in Bandar Abbas gefällt wurde.

Es wurden auch Informationen verbreitet, dass die Bloggerin nach ihrer Festnahme 20 Tage lang in Einzelhaft gehalten wurde und während der Verhöre starkem Druck ausgesetzt war.

Shamsobodiy wurde in Arak geboren, wuchs in Teheran auf und lebte später in Bandar Abbas. Laut Menschenrechtsorganisationen leidet sie seit mehreren Jahren an Multipler Sklerose. Es wurde berichtet, dass sie auch an anderen Krankheiten wie Psoriasis, Narkolepsie und Magenbeschwerden leidet.

Laut HRANA hat sich ihr Gesundheitszustand im Gefängnis verschlechtert. In der Quelle heißt es, dass das gleichzeitige Bestehen mehrerer Krankheiten die Sorge um ihren Zustand in der Haft verstärkt habe.

Das gegen Shamsobodiy verhängte Urteil fällt in eine Zeit wachsender internationaler Besorgnis über die Anwendung der Todesstrafe bei politischen und sicherheitsrelevanten Fällen im Iran.

Die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights teilte mit, dass seit März mindestens 29 Personen hingerichtet wurden, die im Zusammenhang mit den Protesten im Januar festgenommen worden waren. Das in den USA ansässige Abdorrahman Boroumand Center gab an, bis Ende August 2026 im Iran 950 Hinrichtungen dokumentiert zu haben. Nach Angaben der Organisation befanden sich unter den Hingerichteten mindestens 20 Frauen und 30 Demonstrationsteilnehmer.

Derzeit gibt HRANA an, dass in iranischen Gefängnissen mindestens acht Frauen im Rahmen verschiedener politischer, sicherheitsrelevanter und protestbezogener Fälle auf ihre Hinrichtung warten. Shamsobodiy wird ebenfalls als eine der Personen auf dieser Liste geführt.