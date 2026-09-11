Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden

In den Niederlanden verschwand ein zwei Wochen altes Miniatur-Eselfohlen und wurde einen Tag später genau dort, wo es verschwunden war, erschossen aufgefunden. Das seltene rötliche Fohlen Pleuntje verschwand am Montagabend, dem 7. September, aus einem Esel-Schutzgebiet.

Sechs Personen suchten stundenlang nach dem kleinen Tier. Sie suchten bis 01:30 Uhr nachts und setzten die Suche bei Tagesanbruch fort. Von Pleuntje fehlte jedoch jede Spur.

Dennoch wurde sein Kadaver am Dienstagnachmittag genau an der Stelle gefunden, an der das Tier verschwunden war. Obwohl die Mitarbeiter des Schutzgebiets das Gelände dutzende Male abgesucht hatten, war zuvor nichts entdeckt worden.

Pleuntje wurde mit einer Schusswunde in der Brust gefunden. Es wies zudem schwere Verletzungen an Hals, Beinen und einem Auge auf.

Die Besitzerin des Schutzgebiets, Marlxene Moes, vermutet, dass Diebe über den Zaun kletterten, das Fohlen mitnahmen und in ein bereitstehendes Fahrzeug luden. Möglicherweise haben sie den Kadaver wieder dort abgelegt, nachdem sie erkannten, dass ein Verkauf schwierig wäre.

Pleuntje hatte keinen Mikrochip, keinen Pass und keine Impfpapiere. Deshalb war es schwierig, es auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Dabei können Preise für Miniatur-Esel mit Papieren bis zu 13.000 Pfund Sterling erreichen.

Pleuntje lebte im Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau, Niederlande. Diese Einrichtung kümmert sich um den Schutz vernachlässigter Esel.

Die Besitzerin des Schutzgebiets schloss das Gelände gegen 19:30 Uhr ab. Als sie zurückkehrte, um die Herde zu füttern, bemerkte sie, dass Pleuntje fehlte.

Während der Suche wurde eine Belohnung von 850 Pfund Sterling ausgesetzt. Suchaufrufe nach dem Fohlen wurden in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Frankreich verbreitet.

Doch am Dienstag gegen 13:00 Uhr, als Moes Besuchern das Schutzgebiet zeigte, entdeckte sie Pleuntjes Kadaver.

„Er lag auf der Seite mit einer Schusswunde in der Brust. Wir waren 50 Mal über dieses Feld gegangen“, sagte sie.

Berichten zufolge trat die Kugel durch den linken Oberschenkel des Fohlens ein und kam auf der rechten Seite der Brust wieder heraus. Zudem wurden Verletzungen an Hals und Beinen sowie Anzeichen schwerer Traumata an einem Auge festgestellt.

Moes glaubt, dass Pleuntje aufgrund seiner einzigartigen rötlichen Farbe gezielt ausgewählt wurde. Ein anderes Fohlen wurde nicht angerührt.

„Sie müssen Profis gewesen sein. Wer tut so etwas einem Fohlen an, dem noch nicht einmal die Zähne gewachsen sind?“, sagte die Besitzerin.

Das Schutzgebiet verfügt über Überwachungskameras, aber keine deckt die Weide vollständig ab. Die Polizei bittet Personen, die am Montagabend etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben, sich bei den Behörden zu melden.