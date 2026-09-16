Xi Jinping kommt nach Washington — Bereitet Trump einen gigantischen Deal mit China vor?

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Xi Jinping kommt nach Washington — Bereitet Trump einen gigantischen Deal mit China vor?

Ein unerwarteter und weltbewegender politischer Wendepunkt im jahrelangen Handelskrieg zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt, den USA und China, steht bevor. Laut Informationen der einflussreichen Nachrichtenagentur Bloomberg, die sich auf eigene Quellen stützt, bereitet sich der US-Präsident Donald Trump auf ein historisches Treffen mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Washington vor. Im Vorfeld dieses Gipfels diskutieren beide Seiten aktiv über die Möglichkeit, Zölle auf eine Reihe strategischer Güter zu senken. Der offizielle Besuch des chinesischen Staatschefs in der US-Hauptstadt ist für den 24. September geplant, was eine direkte Antwort auf Trumps Besuch in Peking mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation im Mai darstellt.

Insidern zufolge nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung des zwischen Peking und Washington geschlossenen Handelsfriedens immer konkretere Formen an. Die geplanten Maßnahmen sehen eine gegenseitige Entlastung bei Zöllen für Waren im Wert von fast 30 Milliarden Dollar vor. Insbesondere die Wiedereröffnung des chinesischen Marktes für amerikanische Energieressourcen und landwirtschaftliche Produkte steht ganz oben auf der Tagesordnung. Um den Text des entscheidenden Abkommens final auszuarbeiten, wird sich US-Finanzminister Scott Bessent an diesem Wochenende zu speziellen Verhandlungen mit dem stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten He Lifeng zusammensetzen.

Wie wird sich die Senkung der Zölle um 30 Milliarden Dollar auf den Weltmarkt auswirken, was fordert Trump von Peking in Bezug auf Seltene Erden und kann das Treffen am 24. September die Weltwirtschaft vor einer Krise bewahren?

„Der 30-Milliarden-Dollar-Frieden“: Was vereinbaren die Parteien?

Die wichtigsten Eckpunkte des von Bloomberg enthüllten Handelsabkommens:

Bereich / Indikator

Vertragsbedingungen und Pläne

Details

Gesamtvolumen der Entlastung

~30 Milliarden Dollar

Programm zur Senkung der zuvor zwischen beiden Ländern festgelegten gegenseitigen Zölle

Wichtigste Produktgruppen

Energieressourcen und Agrarprodukte

Senkung der chinesischen Zölle auf US-Öl, LNG und Agrarexporte

Datum des entscheidenden Gipfels

24. September 2026

Offizieller Besuch von Xi Jinping in Washington und persönliches Gespräch mit Trump

Vorbereitungstreffen

An diesem Wochenende

Treffen zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng

„Öl, Gas und die Interessen der Farmer“: Was erreicht Washington?

Wirtschaftliche Forderungen der Trump-Administration und erwartete Vorteile:

  • Weg für US-Energieträger: Die Lockerung der chinesischen Handelshemmnisse für amerikanische Energieressourcen ermöglicht es US-Energieunternehmen, Millionen Tonnen Öl und LNG in den größten Markt Asiens zu exportieren.

  • Rettung für amerikanische Farmer: Die Aufhebung der Zölle auf landwirtschaftliche Produkte, insbesondere Soja und Getreide, wird ein mächtiger finanzieller Hebel für die US-Agrarstaaten sein, die Trump unterstützen.

  • Ausgleich der Handelsbilanz: Washington versucht, durch die Aktivierung bilateraler Handels- und Investitionsräte das enorme wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen den USA und China zu verringern.

„Seltene Erden“ und das Ultimatum an Peking: Die Blackbox der Verhandlungen

Strategischer Kampf hinter dem Treffen der Finanzminister:

  • Die Forderungen von Scott Bessent und Jamieson Greer: In den Gesprächen Ende Juli machten der US-Finanzminister und der Handelsbeauftragte deutlich, dass Washington von Peking die bedingungslose Erfüllung aller Verpflichtungen im Bereich der Seltenen Erden erwartet.

  • Hochtechnologie und Halbleiter: Da China den Großteil der weltweiten Förderung und Verarbeitung Seltener Erden kontrolliert, macht das Team um Trump die Vermeidung von Lieferengpässen bei diesen kritischen Rohstoffen für die amerikanische Industrie zur Bedingung.

  • Pekings diplomatischer Schritt: Die chinesische Führung, die Trump im Mai in Peking empfing, beabsichtigt, durch den Washingtoner Gipfel am 24. September den Druck des Handelskrieges zu mindern und technologische Exportbeschränkungen zu lockern.

Das für den 24. September in Washington erwartete Gespräch zwischen Xi Jinping und Donald Trump könnte nicht nur die frostigen Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt erwärmen, sondern auch den Anstoß für eine neue Ära im internationalen Handel und auf den globalen Märkten geben.

Glauben Sie, dass dieses Abkommen zwischen Trump und Xi Jinping den Handelskrieg zwischen den beiden Großmächten endgültig beenden kann, oder handelt es sich nur um einen taktischen Waffenstillstand? Wie werden sich die Zollsenkungen und die Öffnung der Energieströme auf die Weltwirtschaft und die Märkte in Zentralasien auswirken? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des historischen Wendepunkts der Weltgeopolitik mit Ihren Kollegen und Geschäftspartnern!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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