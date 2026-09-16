Untersuchung gegen Apple wegen Streifen auf iPhone 15-Displays eingeleitet

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Untersuchung gegen Apple wegen Streifen auf iPhone 15-Displays eingeleitet

Die indische Central Consumer Protection Authority (CCPA) hat ihre Untersuchung gegen Apple auf eine intensivere Stufe gehoben. Grund dafür sind zahlreiche Beschwerden von iPhone 15-Besitzern über Display-Fehler, die nach der Installation eines neuen Betriebssystem-Updates auftraten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com trat das Problem im Jahr 2024 nach der Installation des iOS 18-Updates auf. Auf den Bildschirmen der Smartphones erschienen grüne, rosa oder weiße Streifen, was die Nutzung der Geräte erheblich erschwerte.

Offizielle Reaktion und kostenpflichtige Reparaturen

Die Situation verschärfte sich durch das Vorgehen der offiziellen Apple Service-Center. Berichten zufolge wurde einigen Nutzern angeboten, den Display-Defekt gegen eine Gebühr von etwa 300 USD beheben zu lassen.

Daraufhin informierten die indischen Regulierungsbehörden Apple am 29. Juli offiziell darüber, dass der Fall an eine spezialisierte Untersuchungseinheit übergeben wurde. Die Behörden weisen darauf hin, dass die eingereichten Unterlagen Anzeichen für eine Verletzung von Verbraucherrechten enthalten.

Untersuchung und Standpunkte der Parteien

Die Untersuchung wurde aufgrund von 75 beim Unternehmen eingegangenen Beschwerden eingeleitet. Die indische Seite bewertete die bisherigen Erklärungen des Tech-Giganten als unzureichend und beschloss, den Sachverhalt eingehender zu prüfen.

Apple weist seinerseits alle Vorwürfe der Verbraucher entschieden zurück. Vertreter des Unternehmens betonen, dass das iOS 18-System vor der Einführung gründlich getestet wurde und keine systemischen Fehler festgestellt wurden.

Es bleibt abzuwarten, wie dieser Streit ausgeht und ob das Unternehmen den betroffenen Nutzern eine Entschädigung anbieten wird. Dieser Fall könnte jedoch die Verantwortung von Smartphone-Herstellern für Software-Updates weltweit weiter stärken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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