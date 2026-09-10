24-jährige Mukbang-Bloggerin nach letztem Video verstorben

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24-jährige Mukbang-Bloggerin nach letztem Video verstorben

Eine Bloggerin, die Inhalte im Mukbang-Genre erstellte, Chen Szi ist im Alter von 24 Jahren verstorben. Sie war bei ihren 1,2 Millionen Abonnenten als Ganfan Yingying bekannt. Die Bloggerin starb drei Tage, nachdem sie ihr letztes Video im Krankenhaus gedreht hatte, in dem sie betonte, dass „Gesundheit an erster Stelle steht“.

Chen hatte zuvor offen über gesundheitliche Probleme gesprochen, die durch den Verzehr großer Mengen an Nahrung und das anschließende Herbeiführen von Erbrechen entstanden waren. In ihrem letzten Video, das sie am 14. August aus dem Krankenhaus postete, gab sie an, dass ihr Kaliumspiegel im Blut auf ein gefährliches Niveau gesunken war .

Die Bloggerin verstarb am 17. August. Ihre Eltern gaben ihren Tod am 4. September über eine Online-Mitteilung bekannt. Die offizielle medizinische Ursache wurde jedoch bisher nicht genau offengelegt.

Chen sagte, ihr Kaliumspiegel im Blut sei auf 2,3 mmol/l gefallen . Normalerweise liegt dieser Wert bei etwa 3,5–5,5 mmol/l. Bei ihrer Ankunft im Krankenhaus lag ihr Kaliumwert bei 2,5 mmol/l und stieg nach der Behandlung auf 3,3 mmol/l.

Die Bloggerin räumte ihre gesundheitlichen Probleme ein.

Mukbang ist eine Art Online-Sendung, bei der ein Blogger mit dem Publikum interagiert, während er große Mengen an Nahrung verzehrt. Chen brachte ihre gesundheitlichen Probleme direkt mit ihrer Mukbang-Tätigkeit in Verbindung und sagte, dass sie deswegen schon früher im Krankenhaus war.

In ihrem letzten Video erklärte sie, dass ihr Kaliumspiegel nach dem Verzehr großer Mengen an Nahrung gesunken sei. Sie betonte auch, dass die Erstellung solcher Inhalte, auch wenn sie von außen attraktiv erscheinen mag, das Essen während der ganzen Nacht erfordert.

Die Bloggerin erinnerte ihre Abonnenten daran, dass Geld zwar wichtig sei, aber die Gesundheit immer an erster Stelle stehen sollte und forderte sie auf, sorgsam mit ihrem Körper umzugehen.

Chen, die in Liaocheng in der Provinz Shandong lebte, hatte auf Chinas Kuaishou -Plattform ein großes Publikum gewonnen. Sie hatte dort 169 Videos veröffentlicht. Berichten zufolge hatte die Bloggerin einmal 60–70 konservierte Eier während einer einzigen Werbesendung verzehrt.

Chen sprach auch über den wachsenden Druck auf Content-Ersteller, immer größere Mengen an Nahrung zu konsumieren, um höhere Zuschauerzahlen und Reichweiten zu erzielen.

Eine mit der Situation vertraute Person behauptete, die Bloggerin habe aufgrund eines lang anhaltenden niedrigen Kaliumspiegels einen Herzstillstand erlitten. Diese Information wurde jedoch nicht offiziell bestätigt.

Experten betonen, dass übermäßiges Essen allein normalerweise nicht zu einem Abfall des Kaliumspiegels führt. Wiederholtes erzwungenes Erbrechen oder die Verwendung von Abführmitteln kann jedoch schwere Hypokaliämie und gefährliche Herzrhythmusstörungen verursachen.

Chai Sichen, Allgemeinmediziner am Zhejiang-Krankenhaus, merkte an, dass einige Mukbang-Content-Ersteller versuchen, die konsumierte Nahrung nach dem Dreh wieder loszuwerden.

„Viel zu früh beendet“

Der Tod von Chen Szi war ein schwerer Verlust für ihre Eltern.

„Ihr Leben endete viel zu früh in der Blüte ihrer Jugend. Möge es im Himmel kein Leid mehr geben. Ruhe in Frieden. Deine Mutter und dein Vater werden dich immer vermissen.“ schrieben die Eltern der Verstorbenen.

Die Kuaishou-Seite der Bloggerin wurde später gelöscht.

Der Tod von Chen Szi hat erneut die Sorgen über die ernsthaften Gesundheitsrisiken hinter extremen Inhalten, die auf dem Verzehr großer Mengen an Nahrung basieren, verstärkt.

инфлюенсерсоғлиқ хавфларикалийнинг пастлигиэкстремал контентKuaishouўлимсоциал медиа
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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