Krokodil greift Zoo-Mitarbeiter an und tötet ihn

In Port Moresby, Neuguinea, „Adventure Park“ ereignete sich ein tragischer Vorfall im Zoo. Ein Krokodil griff einen Mitarbeiter an, verletzte ihn schwer, woraufhin dieser verstarb. Dies berichtete die „Daily Mail“.

Wie bekannt wurde, geschah der Vorfall am Nachmittag des 5. September. Der Mitarbeiter fütterte das Krokodil, als das Tier ihn ins Bein biss und ins Wasser zog. Danach unterzog das Krokodil seine Beute einer sogenannten „Todesrolle“.

Während des Angriffs versuchte ein anderer Mitarbeiter, seinen Kollegen durch Schläge auf den Kopf des Krokodils zu retten. Ein Zoobesucher versuchte ebenfalls, durch den Zaun mit einem Stock einzugreifen.

Augenzeuge Koibuga Remdisagte, dass das Krokodil den Mitarbeiter etwa eine Stunde lang nicht losließ.

„Viele von uns sahen den Vorfall, aber wir hatten kaum eine Möglichkeit zu helfen. Unsere einzige Option war, die Polizei zu rufen“, sagte er.

Als die Polizei eintraf, begannen die Mitarbeiter des „Adventure Park“, das Wasser aus dem Krokodilbecken abzulassen, um die Rettungsarbeiten zu erleichtern. Das Opfer hatte viel Blut verloren.

Ein Zeuge berichtete, dass die Polizei mehrmals schoss, um das Krokodil zu stoppen.

„Das Krokodil starb nicht nach dem ersten Schuss. Die Polizei schoss mehrmals. Erst nach dem 11. Schuss starb das Krokodil“, sagte der Zeuge.

Der Mitarbeiter wurde schließlich aus dem Becken geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Trotz der Bemühungen der Ärzte verstarb er am Morgen des 6. September an seinen Verletzungen. Berichten zufolge arbeitete der Verstorbene seit fast zwei Jahren in diesem Zoo.

Einige Monate vor diesem tragischen Angriff kursierten in sozialen Netzwerken Videos, die zeigten, wie Zoo-Mitarbeiter den Krokodilen gefährlich nahe kamen.

In einem Video ist zu sehen, wie ein Mitarbeiter nur wenige Zentimeter vor dem Gesicht eines riesigen Krokodils steht und Wasser auf es spritzt. Dann setzt er sich auf das Krokodil und zieht an seinem Hals.

In einem anderen Video steht ein Mitarbeiter mit einem Fuß auf dem Rücken eines großen Krokodils und demonstriert den Zuschauern den Fütterungsprozess.

In einem weiteren Video berührt ein Mitarbeiter die Schnauze eines riesigen Krokodils und steht direkt vor dessen Kiefer. Diese Bilder verdeutlichten den gefährlich engen Umgang zwischen Zoo-Personal und den großen Raubtieren.

Derzeit ist der „Adventure Park“-Zoo in Port Moresby auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.