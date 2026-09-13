Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik

In den sozialen Medien verbreiten sich Berichte über einen schrecklichen Vorfall in Vietnam, bei dem eine Riesenschlange ein Kind verschlungen haben soll. Es heißt, dass eine als Haustier gehaltene Python das Kind gefressen habe. Diese Nachricht hat in der Öffentlichkeit große Besorgnis ausgelöst.

Den verbreiteten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall in Vietnam, wo die Python als Haustier gehalten wurde.

Die Hauptsorge: Die Haltung von Wildtieren, insbesondere von großen Schlangen, in häuslicher Umgebung kann ein ernstes Risiko darstellen. Pythons können eine enorme Größe erreichen und besitzen starke Raubtierinstinkte. Daher wirft ihre Haltung als gewöhnliches Haustier erhebliche Sicherheitsfragen auf.