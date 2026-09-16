Der militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat nicht nur den Nahen Osten in Brand gesetzt, sondern zehrt auch auf katastrophale Weise an den finanziellen und strategischen Ressourcen des Pentagons, der mächtigsten Militärmaschinerie der Welt. Laut einem dringenden Bericht des Congressional Budget Office (CBO) der USA beliefen sich die Kampfeinsätze der USA gegen den Iran bis zum 1. August dieses Jahres offiziell auf fast 38 Milliarden Dollar. Diese riesige Summe umfasst verbrauchte Munition, den Ersatz verlorener militärischer Ausrüstung, erhöhte Flugstunden, Treibstoff und spezielle logistische Unterstützung.

Die schrecklichste Wahrheit geht jedoch tiefer als die Finanzen: Im Laufe eines fünfmonatigen Krieges haben die USA fast 80 % ihrer wichtigsten Raketenabwehrreserven – THAAD-Systeme –, die Hälfte ihrer „Patriot“-Raketen und die Hälfte der weltweiten Bestände an „Tomahawk“-Marschflugkörpern aufgebraucht. Infolgedessen wurden die Verteidigungsfähigkeiten des Pentagons nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum drastisch geschwächt.

Wie viel gibt Washington also monatlich für diesen Krieg aus, kann das Verteidigungsbudget von 1,15 Billionen Dollar das Pentagon retten und welche Risiken bergen die geleerten Waffenlager für die nationale Sicherheit der USA?

„3 Milliarden Dollar pro Monat“: Die Kosten des Krieges in Zahlen

Die vom Congressional Budget Office vorgelegte Dynamik der Finanzaufwendungen:

Indikator / Ausgabenkategorie Umfang und Dauer Details Gesamte Militärausgaben ~38 Milliarden Dollar Einsätze, Treibstoff und Verluste zum Stand vom 1. August 2026 Erste intensive Phase Mehr als einen Monat Die heißeste Phase der großflächigen Angriffe gegen den Iran Monatliche Zusatzkosten 2 bis 3 Milliarden Dollar 2 Mrd. Dollar im Tempo von Mai-Juni, 3 Mrd. Dollar bei Wiederholung der Intensität vom Juli Vom Weißen Haus beantragte zusätzliche Mittel 87,6 Milliarden Dollar 67,1 Mrd. Dollar für das Pentagon beantragt, davon 42,3 Mrd. Dollar direkt für den Krieg Genehmigtes Verteidigungsbudget 1,15 Billionen Dollar Vom Repräsentantenhaus verabschiedetes Budget, davon zusätzliche 73 Mrd. Dollar für den Iran-Krieg

„Lager sind leer“: Die mächtigen Raketen der USA gehen zur Neige

Waffenknappheit, die von führenden Nachrichtenagenturen aufgedeckt wurde:

Erschöpfung der THAAD- und Patriot-Systeme: Laut CNN haben die USA in fünf Monaten intensiver Kämpfe fast 80 % ihrer modernsten THAAD-Abfangraketen und etwa die Hälfte ihrer „Patriot“-Reserven verschossen;

Tomahawk- und ATACMS-Reserven am kritischen Punkt: Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass die Bestände des Pentagons an ATACMS und hochpräzisen Precision Strike Missiles fast vollständig aufgebraucht sind und die Hälfte der weltweit verfügbaren „Tomahawk“-Marschflugkörper verbraucht wurde;

Zerstörung von Militärbasen: Die Washington Post stellt fest, dass in den offiziellen Berechnungen die Kosten für die Reparatur der durch iranische Angriffe beschädigten amerikanischen Militärbasen im Nahen Osten nicht einmal vollständig berücksichtigt sind.

Risse im globalen Verteidigungsschild: Sind Europa und Asien schutzlos?

Geopolitische Folgen, die durch die Verstrickung des Pentagons im Nahen Osten verursacht wurden:

Warnung der New York Times: Die dringende Verlegung von Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen und wichtigen Luftverteidigungssystemen in den Nahen Osten hat die strategische Position der USA in Europa und Asien erheblich geschwächt;

Gelegenheit für China und Russland: Aufgrund der Konzentration von Verteidigungssystemen im Persischen Golf verliert Washington vorübergehend die Fähigkeit, schnell auf mögliche Krisen in der Taiwanstraße und in Osteuropa zu reagieren;

Pete Hegseth und das Eingeständnis des Weißen Hauses: Pentagon-Chef Pete Hegseth bestätigte, dass die Kampagne bereits 37,5 Mrd. Dollar gekostet hat, und es wurde bekannt, dass das Militär andere globale Programme drastisch kürzen müsste, falls der Kongress keine Mittel bereitstellt.

Der blutige und teure Krieg gegen den Iran zeigt, dass der amerikanische militärisch-industrielle Komplex nicht unendlich ist, und stellt Washington vor die schwierigste Prüfung zwischen Finanzkrise und Waffenmangel.

Glauben Sie, dass die US-Ausgaben von 3 Milliarden Dollar pro Monat für den Krieg gegen den Iran und der Verbrauch von 80 % der Raketenreserven den Status als globale Supermacht untergraben? Wie lange kann dieser militärische Konflikt vor dem Hintergrund der schwindenden Pentagon-Waffen noch andauern? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese aktuelle Analyse der globalen Geopolitik mit all Ihren Freunden und Liebhabern der internationalen Sicherheit!