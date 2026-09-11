Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?

In der pakistanischen Stadt Mardan lebt Arbab Khizer Hayat, der mit seinem Aussehen und seiner gewaltigen Statur die Aufmerksamkeit vieler auf sich zieht. Im Internet ist er unter dem Spitznamen Khan Baba bekannt. Der 34-jährige Mann ist 190 Zentimeter groß und wiegt 436 Kilogramm. Er sagt, er schäme sich nicht für seine Körperfülle, sondern sei stolz darauf und halte sich für den stärksten Menschen der Welt.

Warum hält sich Khan Baba für einen Kraftprotz?

In den sozialen Medien kursieren Videos, in denen Khan Baba einen Traktor mit einer Hand zieht. Er selbst betrachtet dies als leichte Aufwärmübung.

In einem Interview mit Journalisten erzählte der Pakistaner, dass er 2012 an einem Gewichtheber-Wettbewerb in Japan teilgenommen habe. Seinen Angaben zufolge habe er dort 5000 Kilogramm Stein gehoben. Khan Baba behauptete sogar, dass selbst der Hulk nicht so viel Gewicht hätte heben können.

Wie kam es zu den 436 Kilogramm Gewicht?

Bis zu seinem 18. Lebensjahr sah Khan Baba wie ein normaler junger Mann aus. Danach begann sein Gewicht rapide zu steigen. Anstatt Ärzte aufzusuchen, beschloss er, noch massiger zu werden, und stellte seine Ernährung auf eine extrem kalorienreiche Kost um.

Derzeit übersteigt seine tägliche Kalorienzufuhr 10.000. Zum Frühstück verzehrt er auf einmal 36 Eier, 4 Hühner und 3 Kilogramm rotes Fleisch. Das alles spült er mit 5 Litern Milch hinunter.

Der Mann sagt, dass ihm das Übergewicht keine großen Unannehmlichkeiten bereite. Das Hauptproblem sei der Transport: Er passe nicht in ein normales Auto. Aus diesem Grund hat sich Khan Baba einen riesigen Geländewagen gekauft.

Er ist in Mardan zu einer Berühmtheit geworden. Passanten bitten ihn um Fotos, und lokale Fernsehsender laden ihn regelmäßig zu Interviews ein.

Er will in den Ring steigen

Khan Baba verbindet seine Zukunft mit dem Sport. Er plant, in den Ring zu steigen, Wrestler zu werden und Wrestling-Wettkämpfe zu gewinnen. Er ist überzeugt, dass seine enorme Statur und Kraft ihm zum Erfolg verhelfen werden.

Doch nicht jeder glaubt an seine Kraft. Experten die Videos von Khan Baba analysiert haben, haben auf seine Kleidung geachtet. Er trägt immer weite, gewandartige Kleidung. In einigen Aufnahmen sind spezielle Polsterungen an Brust und Schultern zu erkennen. Diese könnten den Oberkörper massiger erscheinen lassen und den Bauch verdecken. Daher sind seine tatsächlichen Körpermaße unklar.

Khan Babas Rekord, 5 Tonnen gehoben zu haben, wird ebenfalls von Experten angezweifelt. Nutzer sozialer Medien raten ihm, zuerst auf seine Gesundheit zu achten, bevor er seine Kraft im Ring unter Beweis stellt.

Neben dem Fall Khan Baba wurde in Indonesien ein weiterer Vorfall mit Übergewicht beobachtet. Dort wiegt ein 10-jähriger Junge 192 Kilogramm. Für das Kind ist dieses Gewicht kein Grund zum Stolz, sondern ein ernstes gesundheitliches Problem.