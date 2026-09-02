Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht

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Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht

Ein seltsames Foto, das vor einigen Jahren auf dem Mars aufgenommen wurde, hat unter Internetnutzern für hitzige Diskussionen gesorgt. Grund dafür ist ein mysteriöses Objekt, das wie eine Qualle aussieht und von der Kamera des Curiosity-Rovers eingefangen wurde.

Darüber berichtete Naked Science.

Wie sich herausstellte, wurde das seltsame Bild am 20. August 2023 von der rechten Navigationskamera des Curiosity-Rovers aufgenommen. Auf dem Bild ist eine unbekannte Figur zu sehen, die über der Marsoberfläche zu schweben scheint. Sie erinnert an einen kuppelförmigen Kopf mit tentakelartigen Fortsätzen.

Bemerkenswert ist, dass auf der Aufnahme, die nur 13 Sekunden vor diesem Foto gemacht wurde, eine solche „Qualle“ überhaupt nicht zu sehen war. Dieser Umstand führte im Internet zu verschiedenen Spekulationen. Einige äußerten die Vermutung, dass es sich um ein riesiges wirbelloses Lebewesen auf der Marsoberfläche handeln könnte, das sich unglaublich schnell bewegen kann.

Experten betonen jedoch, dass man mit solchen Vermutungen vorsichtig sein sollte.

Was ist das seltsame Objekt wirklich?

Die Hypothese einer riesigen außerirdischen „Qualle“ lässt sich nicht völlig ausschließen. Wissenschaftler sagen jedoch, dass die ungewöhnliche Form auf dem Bild auch durch einen technischen Defekt der Kamera erklärt werden könnte.

Nach Einschätzung des Astrophysikers Dr. Joseph Farah könnte das seltsame Objekt durch einen kosmischen Strahl, der auf den Kamerasensor traf, entstanden sein.

Der Experte wies darauf hin, dass bei einer Vergrößerung des Bildes zu erkennen ist, dass die schwarzen Pixel perfekt in einer Linie angeordnet sind. Dies könnte das ungewöhnliche Aussehen des Objekts auf dem Bild erklären.

Darüber hinaus passt dies zum Fehlen des Objekts auf der vorherigen Aufnahme. Mit anderen Worten: Eine vorübergehende Anomalie in der Kamera ist wahrscheinlicher als eine „Qualle“, die in nur 13 Sekunden auftauchte und wieder verschwand.

Einer weiteren Theorie zufolge könnte das seltsame Bild das Ergebnis einer elektronischen Fehlfunktion oder eines Fehlers bei der Datenübertragung sein. Auch EarthSky hat diese Möglichkeit in Betracht gezogen.

Expertenerklären, dass sich Pixelwerte in mehreren Phasen des Prozesses ändern können, vom Kamerasensor bis zur endgültigen Bilddatei, die auf der Erde erstellt wird. Eine solche Änderung könnte in der Ausleseelektronik, bei der Datenspeicherung im Bordcomputer, bei der Bildkomprimierung, bei der Übertragung zur Erde oder bei der anschließenden Verarbeitung auftreten.

Daher ist das seltsame Objekt, das von der Curiosity-Kamera eingefangen wurde, wahrscheinlich kein Lebenszeichen auf dem Mars, sondern eine technische Anomalie in der Kamera oder bei der Datenverarbeitung.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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