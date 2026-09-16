Xiaomi, Oppo, Vivo und Honor führen gemeinsamen Dateiübertragungsstandard ein

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Xiaomi, Oppo, Vivo und Honor führen gemeinsamen Dateiübertragungsstandard ein

Führende Smartphone-Marken haben eine neue Technologie vorgestellt, die den Datenaustausch grundlegend vereinfacht. Laut Ixbt.com hat die Inter-Transfer Alliance den technischen Standard Tap to Transfer angekündigt, der Dateiübertragungen zwischen Geräten von Xiaomi, Oppo, Vivo und Honor mit nur einer Berührung ermöglicht. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese neue Funktion ermöglicht es Nutzern, im Alltag schnell und ohne zusätzliche Schritte große Datenmengen zu teilen. Experten betonen, dass diese Lösung die Interoperabilität zwischen Smartphones verschiedener Ökosysteme auf ein komfortableres Niveau hebt.

Funktionsweise und technische Möglichkeiten

Der Tap to Transfer-Standard basiert auf einer Kombination zweier Schlüsseltechnologien: NFC und einer direkten P2P-Verbindung über Wi-Fi. Um die Geräte zu verbinden, müssen die Nutzer lediglich die Rückseiten aneinanderhalten.

Danach bestätigen die Smartphones die Verbindung automatisch und die Datenübertragung beginnt über einen Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi-Kanal. Für den Vorgang ist keine zusätzliche App-Installation erforderlich, was dem Nutzer erheblich Zeit spart.

Vorteile und Zukunftspläne

Die Entwickler geben an, dass Tap to Transfer ohne externe Netzwerkverbindung funktioniert und kein mobiles Datenvolumen verbraucht. Diese Funktion ist besonders wichtig für die Übertragung großer Fotos und Videos ohne Internet oder Einschränkungen.

Die neue Technologie wurde gemeinsam von den Ingenieurteams von Xiaomi, Oppo, Vivo und Honor entwickelt und getestet. Die ersten kompatiblen Geräte erhalten diese Funktion ab Mitte Oktober dieses Jahres durch System-Updates.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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