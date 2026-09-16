In einem Spiel der AFC Champions League erlitt Al-Nassr eine demütigende Niederlage gegen den Verein Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie Goal.com berichtet, wurde das mit Stars besetzte saudische Team auswärts mit 0:4 geschlagen. Dieses Ergebnis geht als die höchste Niederlage in der Karriere des portugiesischen Stürmers Cristiano Ronaldo im Nahen Osten in die Geschichte ein. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nachdem Al-Nassr bereits in der ersten Runde des Wettbewerbs Schwierigkeiten hatte, konnte das Team der Dominanz des Gegners während des gesamten Spiels nichts entgegensetzen. Die Spieler von Al-Ain, dem zweifachen Asienmeister, zeigten ihre Überlegenheit auf dem Platz deutlich. Das Spiel stand unter der vollständigen Kontrolle der Gastgeber, und das saudische Team musste aufgrund grober Abwehrfehler eine schwere Niederlage hinnehmen.

Tormöglichkeiten und entscheidende Momente

Der Spielstand wurde bereits in der 25. Minute eröffnet. Soufiane Rahimi traf für die Gastgeber und brachte sein Team in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit zahlten sich die Angriffe von Al-Ain erneut aus, und derselbe Soufiane Rahimi erzielte nach der 60. Minute sein zweites und das zweite Tor für sein Team.

Die Situation verschlechterte sich für die Gäste weiter. 18 Minuten vor Spielende erzielte Soufianes Bruder, Soufiane Rahimi, das dritte Tor gegen Al-Nassr. Danach agierte Soufiane nicht nur als Torschütze, sondern lieferte auch eine Vorlage für Georgios Giakoumakis, was den 0:4-Endstand besiegelte.

Der 41-jährige Cristiano Ronaldo, der sein 980. Karrieretor anstrebte, konnte seine Statistik auch dieses Mal nicht verbessern. Der portugiesische Star versuchte kurz vor Schluss per Freistoß zu verkürzen, doch sein kraftvoller Schuss wurde vom Torwart von Al-Ain, Khalid Eisa, problemlos pariert.

Verantwortung des Trainers und Anti-Rekord

Nach der Niederlage erklärte der Cheftrainer von Al-Nassr, dass er die volle Verantwortung für die schlechte Leistung der Mannschaft übernehme. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gab er zu, dass die Spieler ihr Bestes gegeben hätten, räumte jedoch ein, dass das Team insgesamt schwach gespielt habe.

Laut Goal.com ist dies die höchste Niederlage für Cristiano Ronaldo seit August 2022. Damals verlor sein ehemaliger Verein Manchester United in der englischen Premier League mit demselben Ergebnis von 0:4 gegen Brentford.