Thomas Tuchel bereut es, nach dem Sieg in Mexiko nicht in den Rasen gebissen zu haben

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat ein ungewöhnliches Bedauern nach einem unvergesslichen Play-off-Spiel gegen Gastgeber Mexiko während der Weltmeisterschaft im letzten Sommer eingeräumt, bei dem sein Team in Unterzahl agierte. Der deutsche Taktiker äußerte, er bereue es, nicht ein Stück des heiligen Rasens im legendären Estadio Azteca gegessen zu haben, um die Erinnerung an den 3:2-Sieg zu verewigen. Goal.com berichtet, dass dieses dramatische Spiel in der mexikanischen Hauptstadt einen bleibenden Eindruck im Gedächtnis des Trainers hinterlassen hat. Dies berichtet Goal.com berichtet darüber.

Der hart erkämpfte Sieg unter extrem schwierigen Bedingungen und die erfolgreiche Bewältigung einer harten Prüfung im Ausland haben Thomas Tuchel völlig überwältigt. Der Trainer betonte, dass die Freude dieser intensiven Momente unbeschreiblich sei, und erinnerte sich daran, dass er unmittelbar nach dem Schlusspfiff eine Nachricht an einen engen Freund schrieb. Seinen Worten zufolge dachte er, er hätte den Rasen probieren sollen, um diese Momente mit seinem ganzen Wesen zu spüren.

Teamgeist und Jordans Verletzung

In dieser intensiven Atmosphäre zeigten sich der Zusammenhalt und der Teamgeist der Spieler deutlich. Ein anschauliches Beispiel dafür war die Feier nach dem Spiel, als Jordan Henderson über eine Werbebande stürzte und sich den Arm brach. In einem offiziellen FA-Interview mit Daniel Sturridge erinnerte sich der Trainer stolz daran, dass die Spieler keine Sekunde zögerten und alle Teamkollegen sofort einen Schutzwall um Jordan bildeten.

Diese schwierigen, aber freudigen Momente stärkten das Klima innerhalb der Nationalmannschaft weiter und dienten als wichtiges Fundament für kommende große Turniere, insbesondere die Euro 2028. Der Cheftrainer reflektierte über diese positive Kultur in der Kabine und betonte, dass die Spieler nun wirklich seine Schützlinge geworden seien und dieser Prozess die gegenseitige Bindung gestärkt habe.

Zukunftspläne und Nations League

Thomas Tuchel, der seine Zufriedenheit darüber nicht verbarg, ein Team zu leiten, das durch das gemeinsame Erleben von Erfolgen und schmerzhaften Momenten enger zusammengewachsen ist, ging auf die Vorbereitung auf die kommenden Herausforderungen ein. Er merkte an, dass die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in den USA schwierig war, es für die Europameisterschaft jedoch deutlich angenehmer sei.

Laut der Quelle wurden von den 10 Spielen bei der Weltmeisterschaft in den USA 8 gewonnen, bei einem Unentschieden und einer schmerzhaften Niederlage. Diese Erfahrung und diese Ergebnisse werden als solide Basis für mutige Schritte in der Zukunft dienen. Die englische Nationalmannschaft konzentriert sich nun auf die nächsten vier Spiele in der höchsten Liga der Nations League.