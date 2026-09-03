Ronaldo angeblich schockiert, nachdem sein Sohn in einer Woche 9 Millionen Dollar ausgegeben hat

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Ronaldo angeblich schockiert, nachdem sein Sohn in einer Woche 9 Millionen Dollar ausgegeben hat

Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldosoll Berichten zufolge erfahren haben, dass sein 16-jähriger Sohn innerhalb einer Woche über 9 Millionen Dollar mit seiner Kreditkarte ausgegeben hat. Dies berichtete die türkische Publikation „Haberler“.

Dem Bericht zufolge hatte Ronaldo seinem Sohn für eine gewisse Zeit erlaubt, seine Kreditkarte zu nutzen. Nachdem er jedoch eine Transaktion über 1,8 Millionen Dollar auf seinem Bankkonto sah, beschloss der Fußballer, die Ausgaben zu überprüfen.

Während der Untersuchung wurde angeblich festgestellt, dass sein Sohn innerhalb einer Woche insgesamt über 9 Millionen Dollar für Supersportwagen und andere Luxusartikel ausgegeben hatte.

Daraufhin soll Ronaldo sein Team angerufen haben, um die Kreditkarte sperren zu lassen und den Zugriff seines Sohnes auf die Konten zu beschränken.

Diese Informationen wurden jedoch bisher weder von Cristiano Ronaldo noch von seinen Vertretern offiziell bestätigt.

Zur Information: Cristiano Ronaldo Jr. spielt wie sein Vater Fußball und ist Teil des Jugend-Systems von Al-Nassr.

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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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