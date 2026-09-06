6-jähriges Mädchen in Afghanistan für 200.000 Rupien an 60-jährigen Mann verheiratet

Es wurde berichtet, dass ein 6-jähriges Mädchen in der afghanischen Provinz Helmand für 200.000 pakistanische Rupien an einen 60-jährigen Mann verheiratet wurde. Dies berichtete 8AM Media.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall im Bezirk Garmser. Das Pressebüro der Taliban in der Provinz Helmand erklärte, dass der Vater des Mädchens sein Kind aufgrund finanzieller Probleme an den 60-jährigen Mann gab und dafür 200.000 pakistanische Rupien erhielt. In der offiziellen Erklärung wurde zudem erwähnt, dass der Vater drogenabhängig ist.

Der Fall wurde anschließend vor Gericht gebracht. Nach Angaben der Taliban-Behörden hat das Gericht den Fall geprüft und die Ehe des 6-jährigen Mädchens für nichtig erklärt.

Darüber hinaus gab es Berichte, dass im Bezirk Nad Ali in Helmand die Verheiratung eines 8-jährigen Mädchens mit einem 80-jährigen Mann geplant war. Es heißt, dass diese Ehe durch das Eingreifen lokaler Beamter noch vor der Vollziehung gestoppt wurde.

Diese beiden Fälle haben erneut gezeigt, dass das Problem der Kinderehe und Zwangsheirat in Afghanistan weiterhin besteht. Internationale Organisationen und Menschenrechtler äußern ihre Besorgnis darüber, dass Armut und der eingeschränkte Zugang zu Bildung für Mädchen im Land das Risiko von Kinderehen erhöhen.