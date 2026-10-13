Türkischer Mann behauptet, von seiner usbekischen Ehefrau um 30 Millionen Lira betrogen worden zu sein

Der türkische Staatsbürger Mehmet Yilmaz behauptet, dass seine usbekische Ehefrau ihn betrogen und ihm einen finanziellen Schaden von über 30 Millionen türkischen Lira zugefügt habe. Der Mann hat Anzeige erstattet und fordert die Verhaftung der Frau sowie die Rückgabe seines Vermögens.

Wie die türkische Zeitung Habertürk berichtet, hatte Mehmet Yilmaz die usbekische Frau in Istanbul kennengelernt und geheiratet. Seinen Vorwürfen zufolge hat die Frau ihn dazu überredet, in Usbekistan verschiedene Immobilien zu kaufen, wodurch er letztlich eine große Summe Geld verlor.

Der Mann gibt an, dass der entstandene Schaden 30 Millionen türkische Lira übersteigt. Er fordert die Rückgabe seines Eigentums und die Festnahme der Frau. Zudem behauptet er, dass auch andere Personen von der Frau geschädigt wurden.

Bisher liegen jedoch keine Informationen darüber vor, dass die Anschuldigungen des Mannes von einem Gericht oder den Strafverfolgungsbehörden bestätigt wurden. Daher sind die Aussagen zu diesem Fall derzeit lediglich als Anschuldigungen zu betrachten.