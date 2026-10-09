Brasilianischer Müllsammler, der durch Tanzen zu türkischen Liedern berühmt wurde, in schwerer Lage

Der 38-jährige Brasilianer Luis Fernando Sanches wurde in den sozialen Medien durch Videos bekannt, in denen er während seiner Arbeit als Müllsammler zu türkischen Liedern tanzt. Er erlangte insbesondere in der Türkei eine große Fangemeinde und wurde durch seine Tanzvideos zu Songs von Tarkan, Mustafa Sandal und Mahsun Kırmızıgül berühmt. Auch das türkische Medium Habertürk berichtete darüber.

Berichten zufolge verspürte Sanches kürzlich nach einer Verletzung während der Arbeit Schwäche in seinen Armen und Beinen. Ein MRT ergab einen Bandscheibenvorfall an den Halswirbeln C4–C5. Die genaue Ursache seines Zustands wird derzeit noch untersucht.

Ersten Meldungen zufolge könnte Sanches etwa sechs Monate lang arbeitsunfähig sein. Während seiner Genesung bat er seine Abonnenten um Unterstützung durch Werbeaufträge, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Sein größter Wunsch ist es, wieder gesund zu werden, an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren und seine Fans wieder mit den gewohnten Tänzen zu erfreuen.