Braut, die bei ihrer Hochzeit in Van 52 Kilogramm Gold trug, sagt gegen ihren Ehemann aus

Die Aussagen von Çağlı Öz Tanchalan, der Ehefrau von Mehmet Fatih Tanchalan, der unter dem Spitznamen „Vanlı Kara Haydar“ bekannt ist, gegenüber der Staatsanwaltschaft wurden bekannt. Sie widersprach der Behauptung ihres Mannes, der Goldschmuck bei der Hochzeit sei „gemietet“ gewesen, und erklärte, dass die Goldstücke tatsächlich gekauft worden seien. Dies berichtete das Nachrichtenportal „Haberler“.

Laut Çağlı Öz entspricht auch die Information, dass bei der Hochzeit Schmuck und Bargeld im Wert von 43 Millionen Türkischen Lira gesammelt wurden, nicht der Wahrheit. Sie gab zudem Erklärungen zu den Geldflüssen in den MASAK-Berichten und der Umschreibung teurer Fahrzeuge ab und beschuldigte ihren Ehemann, seinen Reichtum zur Schau gestellt zu haben, indem er nicht vorhandene Vermögenswerte vortäuschte.

Wurde der Schmuck gemietet?

Çağlı Öz wies die Aussage ihres Mannes zurück, dass der Goldschmuck gemietet war, und erklärte, dass dieser gekauft wurde. Ihren Angaben zufolge wurde der gesamte bei der Hochzeit getragene Goldschmuck am Ende des Abends von Mehmet Fatih Tanchalan an sich genommen.

Später wurde dieser Schmuck bei einer von den Strafverfolgungsbehörden in Muradiye durchgeführten Durchsuchung in einem Koffer im Holzschuppen gefunden. Dass einige der Armbänder gefälscht waren, erfuhr Çağlı Öz erst später aus den Nachrichten.

Ihrer Aussage zufolge wurden ihr bei der Verlobungsfeier eine Halskette und zwei Armbänder angelegt, während Krone und Gürtel vorübergehend vom Juwelier geliehen waren. Die Halskette und die Armbänder wurden später von Mehmet Fatih Tanchalan und seiner Familie gekauft. Dieser Schmuck wurde der Braut auch bei der Hochzeit angelegt.

Als Çağlı Öz ihren Mann fragte, warum so viel Gold vorhanden sei, antwortete er: „Dies ist Stammesgebiet, bei Hochzeiten trägt jeder so viel Gold.“

Die Ankündigung über 43 Millionen Lira

Çağlı Öz gab an, dass die Hochzeit am 6. September in der Stadt Van von ihrem Ehemann organisiert wurde, sie jedoch nicht wusste, aus welchen Mitteln die Kosten gedeckt wurden.

Bei der Hochzeit wurde verkündet, dass „zusammen mit den Geschenken für Haydar Bey, dem Schmuck und den über IBAN eingegangenen Geldern 43 Millionen Lira“ gesammelt wurden. Çağlı Öz erklärte jedoch, dass sie von einer solchen Summe nichts gewusst habe und die meisten der genannten Namen erfunden seien.

Sie betonte, dass auf Anweisung ihres Mannes auch Gelder verkündet wurden, die in Wirklichkeit gar nicht eingegangen waren. Çağlı Öz gab an, ihr Mann habe damit versucht, den Leuten vorzugaukeln, dass große Summen an Geld eingegangen seien.

Banktransaktionen werden ebenfalls untersucht

Çağlı Öz wurde auch zu den in den MASAK-Untersuchungen festgestellten Geldtransfers befragt. Sie erklärte die Geldflüsse von etwa 1,5 Millionen Lira zwischen ihr und ihrem Ehemann als gegenseitige Darlehen.

Zudem gab sie an, ihrer Mutter über 221 Transaktionen etwa 5,2 Millionen Lira geschickt zu haben; diese Gelder seien für die Bedürfnisse ihrer Mutter, Miete und tägliche Ausgaben bestimmt gewesen.

Von ihrer Mutter seien über 303 Transaktionen etwa 6 Millionen 69 Tausend Lira eingegangen. Çağlı Öz erklärte, dass dies Gelder seien, die zuvor zur Aufbewahrung bei der Mutter hinterlegt und bei Bedarf zurückgefordert wurden.

Auch die Geldflüsse auf dem Konto von Muhammed Sait Tanchalan, dem Neffen von Mehmet Fatih Tanchalan, wurden erläutert. Laut Çağlı Öz nutzte ihr Mann in einigen Fällen das Konto seines Neffen, da er aufgrund eines Unterhaltsverfahrens seine eigenen Konten nicht verwenden konnte.

In den MASAK-Daten wurden über dieses Konto 644 Tausend Lira in 11 Transaktionen festgestellt.

Die Angelegenheit mit den Luxusautos

Die wiederholte Umschreibung teurer Fahrzeuge zwischen Familienmitgliedern wird ebenfalls untersucht. Die MASAK bewertete diese Handlungen als „Layering“-Prozess, der dazu dienen könnte, die Herkunft von Vermögenswerten zu verschleiern, die finanzielle Überwachung zu erschweren und mögliche Pfändungsmaßnahmen zu umgehen.

Mehmet Fatih Tanchalan wies dies zurück und erklärte, dass die Fahrzeuge nur kurzzeitig auf Familienmitglieder zugelassen wurden, um spezielle staatliche Kennzeichen auf neue Fahrzeuge zu übertragen. Er betonte, dass diese Handlungen nichts mit Geldwäsche zu tun hätten.

Das auf seinen Namen zugelassene Luxusauto habe er aus den Einnahmen seiner gewerblichen Tätigkeit gekauft.

Diskrepanz zwischen Einkommen und Lebensstil

Im MASAK-Bericht wurde festgestellt, dass eine Diskrepanz zwischen dem von Tanchalan seit 2020 deklarierten Gewinn von etwa 1,1 Millionen Lira und seinem zur Schau gestellten Lebensstil besteht.

Çağlı Öz erklärte, dass sie Einkünfte aus sozialen Medien und Handel erzielt habe. Sie teilte mit, dass sie allein in den letzten 3 Monaten durch die Werbung für Kosmetikprodukte auf der Plattform Trendyol 2,5 Millionen Lira verdient habe. Sie betonte, dass für diese Einkünfte Rechnungen ausgestellt wurden.

Tanchalan erklärte, dass im MASAK-Bericht Fehler enthalten sein könnten, und sagte, er sei bereit, etwaige Mängel in seinen Steuer- oder Handelsdeklarationen zu beheben.

Gleichzeitig betonte Çağlı Öz, dass sie keine Verbindung zu illegalen Geldern habe. Ihren Worten nach habe ihr Mann in den sozialen Medien nicht vorhandene Vermögenswerte vorgetäuscht und seinen luxuriösen Lebensstil manchmal durch Kredite aufrechterhalten.

Die Generalstaatsanwaltschaft von Van setzt die Untersuchungen zu den MASAK-Daten, Banktransaktionen, der Umschreibung von Luxusautos, dem bei der Hochzeit getragenen Goldschmuck sowie den Geldflüssen zwischen den Verdächtigen und ihren Angehörigen fort.