Einreisebestimmungen für kasachische Staatsbürger aus Usbekistan ändern sich

Die Regierung Kasachstans hat für ausländische Staatsbürger, die das Land visumfrei besuchen, einschließlich der Bürger Usbekistans, eine elektronische Einreisegenehmigung eingeführt — ETA (Electronic Travel Authorization) das System wurde offiziell bestätigt.

Das neue Verfahren zielt auf die Digitalisierung der Grenzkontrollen und die Stärkung der Sicherheit ab. Die Genehmigung ist völlig kostenlos und wird nach einer Übergangsfrist für alle Reisenden obligatorisch.

Bedingungen und Gültigkeit der ETA-Genehmigung

Die Hauptanforderungen des neuen elektronischen Systems sind:

Wo erhältlich: Anträge werden über die speziell entwickelte einheitliche QazETA Online-Plattform eingereicht;

Antragszeitpunkt: Reisende müssen den Antrag mindestens 72 Stunden vor dem Grenzübertritt über die Plattform einreichen;

Gültigkeitsdauer: Die erteilte ETA-Genehmigung bleibt 180 Tage (6 Monate) lang gültig. Während dieses Zeitraums kann der Bürger mehrfach in das Gebiet Kasachstans ein- und ausreisen;

Servicekosten: Die Beantragung der elektronischen Genehmigung ist völlig kostenlos und wird gebührenfrei durchgeführt.

Wann und wie wird das System eingeführt?

Das elektronische Genehmigungssystem wird nicht auf einmal, sondern in drei Phasen eingeführt, um den Bürgern den Übergang zu erleichtern:

Ab 1. November 2026: Testbetrieb am internationalen Flughafen Aqtau sowie an vier Grenzübergangsstellen für Kraftfahrzeuge;

Ab 1. Januar 2027: An den internationalen Flughäfen Astana und Almaty;

Ab 1. März 2027: Vollständiger Betrieb an allen anderen Grenzübergangsstellen Kasachstans;

Pflicht ab: Ab dem 1. Juli 2027 wird der Erhalt einer ETA für alle visumfrei einreisenden Ausländer offiziell obligatorisch. Bis dahin (d. h. vor dem 1. Juli 2027) ist das Fehlen der Genehmigung kein Grund für eine Einreiseverweigerung.

Wer ist von der ETA-Genehmigung befreit?

Gemäß der von der kasachischen Regierung bestätigten Liste sind bestimmte Personengruppen von der Genehmigungspflicht ausgenommen:

Kinder unter 16 Jahren;

Bürger über 65 Jahren;

Personen mit einem gültigen kasachischen Visum oder einer Aufenthaltserlaubnis (VNJ);

Internationale Flugpassagiere, die den Transitbereich des Flughafens nicht verlassen.

Usbekischen Staatsbürgern, die eine Reise in die Nachbarrepublik planen, wird empfohlen, sich frühzeitig über dieses neue elektronische Verfahren zu informieren, um Verzögerungen an den Grenzübergängen zu vermeiden.