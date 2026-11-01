Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?

Viele Menschen kennen dieses Phänomen: Gerade als man in den Schlaf gleitet, zuckt der Körper plötzlich zusammen und man schreckt auf. Manchmal hat man sogar das Gefühl, aus großer Höhe in die Tiefe zu stürzen. Doch warum passiert das?

Tatsächlich hat dieser Zustand einen wissenschaftlichen Namen: hypnagoge Zuckung. Er entsteht durch unwillkürliche und plötzliche Muskelkontraktionen während des Einschlafprozesses.

Mit Beginn des Schlafs entspannt sich der Organismus allmählich, die Atmung und der Herzschlag verlangsamen sich. Genau in diesem Prozess können sich die Muskeln unerwartet zusammenziehen, was dazu führt, dass man aufschreckt.

Interessanterweise kann man in solchen Momenten das Gefühl haben, über eine Treppenstufe zu stolpern oder von einem hohen Ort zu fallen. Dieser Zustand geht manchmal mit Träumen oder verschiedenen Vorstellungen einher.

Wissenschaftler haben die genaue Ursache für hypnagoge Zuckungen noch nicht vollständig geklärt. Dennoch können bestimmte Faktoren die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens erhöhen, darunter:

übermäßige Müdigkeit;

Nervosität und Stress;

Schlafmangel;

hoher Konsum von koffeinhaltigen Getränken.

Ist dieser Zustand gefährlich?

Normalerweise gelten hypnagoge Zuckungen nicht als gefährlich und sind ein natürliches Phänomen, das bei vielen Menschen auftritt. Daher besteht kein Grund zur Sorge, wenn es nur gelegentlich vorkommt.

Sollten die Zuckungen jedoch häufig auftreten, die Schlafqualität ernsthaft beeinträchtigen oder von anderen ungewöhnlichen Symptomen begleitet werden, empfiehlt es sich, einen Arzt aufzusuchen.