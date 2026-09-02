Änderungen der Einreisebestimmungen für Kasachstan: Was müssen Bürger aus Usbekistan tun?

Bürger aus Usbekistan, die eine Reise nach Kasachstan planen, interessieren sich für das neue Verfahren. Das Land führt eine elektronische Reisegenehmigung — ETA für Ausländer ein.

Dies ist jedoch kein reguläres Visum. Die ETA ist eine elektronische Genehmigung, die vor der Reise für Ausländer ausgestellt wird, die visumfrei einreisen dürfen. Die Regierung von Kasachstan hat die QazETA-Plattform gestartet und angekündigt, dass das System schrittweise verpflichtend eingeführt werden soll.

Was ist eine ETA und für wen ist sie gedacht?

ETA — Electronic Travel Authorization, also eine elektronische Reisegenehmigung.

Nach offiziellen Angaben aus Kasachstan richtet sie sich an Bürger von Ländern, für die bei der Einreise kein Visum erforderlich ist.

Zwischen Usbekistan und Kasachstan besteht ein visumfreies Regime. Gemäß der aktuellen Vereinbarung können Bürger beider Länder bis zu 30 Tage visumfrei ein- und ausreisen.

Daher könnte das neue ETA-System auch für usbekische Bürger zu einem wichtigen Thema werden.

Die wichtigste Frage: Ersetzt die ETA ein Visum?

Nein.

Die ETA ist kein Visum, sondern ein elektronisches Vorabgenehmigungssystem.

Offiziellen Angaben zufolge:

wird die ETA in elektronischer Form ausgestellt;

der Antrag muss mindestens 72 Stunden vor der Reise gestellt werden;

die Genehmigung ist 180 Tage gültig;

die Aufenthaltsdauer im Land wird durch die geltenden Migrationsregeln bestimmt;

der Erhalt einer ETA garantiert nicht die Einreise nach Kasachstan.

Das heißt, die 180-tägige Gültigkeitsdauer in Kasachstan bedeutet nicht, dass man 180 Tage bleiben darf.

Was müssen Reisende nach Kasachstan wissen?

Sobald das neue System eingeführt ist, ist es wichtig, die Anforderungen für die elektronische Genehmigung vor der Reise zu prüfen.

Insbesondere vor dem Grenzübertritt sollte man auf folgende Informationen achten:

ob eine ETA erforderlich ist oder nicht; wie lange im Voraus der Antrag gestellt werden muss; welche Gebühr für die elektronische Genehmigung festgelegt ist; die Gültigkeitsdauer der Genehmigung; ob die Passdaten für die Einreise korrekt eingegeben wurden.

Warum wird QazETA eingeführt?

Kasachstan hat die QazETA-Plattform entwickelt, um Migrationsdienste für Ausländer zu digitalisieren.

Die Plattform soll elektronische Visa, ETAs und andere digitale Dienste an einem Ort bündeln. Derzeit befindet sich das System im Pilotbetrieb.

Das Hauptziel des neuen Systems ist die Digitalisierung der Prozesse rund um die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern in Kasachstan.

Garantiert der Erhalt einer ETA die Einreise nach Kasachstan?

Nein.

Dies ist einer der wichtigsten Aspekte.

In den offiziellen Informationen wird darauf hingewiesen, dass selbst bei erteilter ETA die Einreise nach Kasachstan nicht automatisch garantiert ist. Die endgültige Entscheidung trifft die zuständige Behörde zum Zeitpunkt des Grenzübertritts.

Das wichtigste Fazit vorerst

Kasachstan führt ein ETA-System für Ausländer ein, das schrittweise für Bürger visumfreier Länder verpflichtend werden soll.

Daher ist es für usbekische Bürger, die häufig nach Kasachstan reisen, wichtig, diese Änderung zu verfolgen.

Bisher konnten jedoch in offiziellen kasachischen Quellen keine bestätigten Informationen darüber gefunden werden, ob die ETA ab dem 1. November für Flugreisen und ab dem 15. November für Autoreisen verpflichtend wird, noch über die genauen Kosten. Daher ist es nicht korrekt, diese Daten und Zahlungsbeträge als feststehende Fakten zu verbreiten, bevor eine offizielle Entscheidung veröffentlicht wurde.

Kurz gesagt, die wichtigste Nachricht ist: Kasachstan führt ein elektronisches Reisegenehmigungssystem (ETA) für Ausländer ein. Bürger aus Usbekistan sollten die endgültigen Anforderungen und Gebühren prüfen, bevor das neue Verfahren in Kraft tritt.