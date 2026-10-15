„Übernehmen Außerirdische das Weiße Haus?“ – Foto einer neuen US-Botschafterin sorgt für Diskussionen

In den sozialen Medien der USA hat das Foto von Barbara Leaf, die eine neue Position im Außenministerium angetreten hat, für hitzige Diskussionen gesorgt. Ihr Erscheinungsbild löste unter Internetnutzern zahlreiche Witze und Memes aus. Das Bild wurde Berichten zufolge bereits über 10 Millionen Mal angesehen.

Barbara Leaf hat ihr Amt als Botschafterin für besondere Aufgaben zur Überwachung und Bekämpfung des Menschenhandels angetreten. Sie leitet die Bemühungen der USA im Kampf gegen den Menschenhandel.

Doch statt der Nachrichten über ihre Ernennung erregte vor allem ihr Foto in den sozialen Netzwerken große Aufmerksamkeit. Einige Nutzer kommentierten das Bild ironisch und erstellten verschiedene Memes.

Unter anderem finden sich in den Kommentaren humorvolle Bemerkungen wie: „In der Trump-Administration verbergen sie Außerirdische nicht besonders gut“ und „Außerirdische übernehmen das Weiße Haus“.

Auf diese Weise wurde das Foto der neuen Botschafterin zu einem heißen Diskussionsthema im Internet. Die Kommentare in den sozialen Medien spiegeln jedoch lediglich die ironische Haltung der Nutzer wider.