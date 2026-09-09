US-Geheimdienste haben einen speziellen Plan für den Fall einer Begegnung mit Außerirdischen entwickelt. Dies wurde amerikanischen Wissenschaftlern bei einem Treffen mit der Geheimdienstführung mitgeteilt. Zudem streben die USA an, bei künftigen Kontakten mit Außerirdischen eine weltweit führende Rolle einzunehmen, wie die Zeitung Bild berichtete.

Es wurde bekannt gegeben, dass dieses Treffen im Büro des Director of National Intelligence stattfand. Dort empfingen Geheimdienstvertreter Mitglieder eines wissenschaftlichen Gremiums, das von der Regierung zur Untersuchung von UFOs eingesetzt wurde.

Diesem Gremium gehören die Psychologin Dr. Jennice Vilhauer, der Astronom der Harvard University, Professor Avi Loeb , sowie der in der Immunologie forschende Professor Garry Nolan an. Nach Abschluss des Treffens informierte Vilhauer auf der Online-Plattform Substack über den potenziellen Plan der US-Regierung für das Auftauchen von Außerirdischen.

Vilhauer betonte, dass die Existenz eines solchen Plans nicht bedeutet, dass die US-Regierung die Existenz von Außerirdischen bestätigt hat, noch deutet es darauf hin, dass Washingtoner Beamte eine solche Erklärung vorbereiten.

Die Psychologin ist jedoch der Ansicht, dass die US-Regierung diese Möglichkeit sehr ernst nimmt. Sie betonte, dass allein dieser Umstand von großer Bedeutung sei.

„Allein das ist von großer Bedeutung“, sagte die Psychologin.

Vilhauer schätzt, dass die Folgen eines ersten Kontakts mit Außerirdischen äußerst gravierend sein könnten. Daher sei es erforderlich, im Voraus abgestimmte und koordinierte Reaktionsmaßnahmen für einen solchen Notfall zu entwickeln.

Gleichzeitig gab die Psychologin keine konkreten Details des Plans preis. So machte sie keine Angaben dazu, unter welchen Umständen der Plan aktiviert würde, oder welche staatlichen Stellen welche Maßnahmen ergreifen würden. Daher bleiben die meisten dieser Fragen für die Öffentlichkeit vorerst unbekannt.

Laut Vilhauer ist eine ernsthafte Vorbereitung auf die möglichen Folgen einer Bestätigung außerirdischen Lebens notwendig. Dieser Prozess müsse nicht nur Geheimdienste, sondern auch Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Bereiche einbeziehen.

Insbesondere Polizeibeamte, Lehrer, medizinisches Fachpersonal, Experten für psychische Gesundheit, Religionsvertreter, Zivilschutzmitarbeiter sowie Vertreter der Kommunalverwaltung müssen auf eine solche mögliche Situation vorbereitet werden.

Darüber hinaus wird die Einrichtung vertrauenswürdiger Anlaufstellen als eine der wichtigsten Aufgaben angesehen. Solche Zentren wären notwendig, um der Öffentlichkeit verlässliche Informationen zu vermitteln und Menschen, deren Weltbild erschüttert ist oder die unter Angst und Sorge leiden, langfristig zu unterstützen.