Warum japanische Wissenschaftler Kühe in Zebras verwandelten

Japanische Forscher haben herausgefunden, dass man Kühe vor blutsaugenden Fliegen schützen kann, indem man ihnen weiße Streifen aufmalt, die an Zebras erinnern. Die Autoren dieser ungewöhnlichen Studie wurden mit dem humorvollen Ig-Nobelpreis ausgezeichnet.

Der Ig-Nobelpreis ist eine besondere Auszeichnung für wissenschaftliche Leistungen, die Menschen zunächst zum Lachen und dann zum Nachdenken anregen. Es mag wie eine einfache Parodie oder ein Scherz erscheinen, doch erfordert der Erhalt des Preises echte wissenschaftliche Forschung und Experimente.

Einer der diesjährigen Preise ging an Wissenschaftler des Aichi Agricultural Research Center in Japan. Sie testeten die Wirksamkeit dieser Methode, indem sie mit wasserbasierter Farbe zebraähnliche weiße Streifen auf Kühe malten.

Während des Experiments war die Anzahl der blutsaugenden Fliegen bei den weiß gestreiften Kühen im Vergleich zu anderen Gruppen deutlich geringer. Im Vergleich zu schwarz gestreiften oder unbemalten Kühen sank die Anzahl der Fliegen, die sich auf den Tieren niederließen, um bis zu 50 Prozent.

Kann einfache Farbe ein Problem in der Viehzucht lösen?

Blutsaugende Fliegen gehören zu den schädlichsten Insekten für Rinder. Sie stören die Tiere beim Grasen und Fressen und verursachen zudem starken Stress.

Infolgedessen verlangsamt sich die Gewichtszunahme bei Fleischrindern, und bei Milchkühen sinkt die Milchleistung. Aus diesem Grund setzen Landwirte verschiedene Insektizide ein, also chemische Mittel zur Schädlingsbekämpfung.

Der häufige Einsatz solcher Mittel kann jedoch weitere Probleme verursachen. Insbesondere können Insekten Resistenzen gegen chemische Substanzen entwickeln, zudem steigt das Risiko einer Kontamination von Fleisch- und Milchprodukten mit Schadstoffen.

Die von den japanischen Wissenschaftlern vorgeschlagene Methode könnte dazu beitragen, den Bedarf an chemischen Mitteln zu verringern. Wenn es möglich ist, Fliegen durch das Aufmalen weißer Streifen von den Kühen fernzuhalten, könnte dies für Landwirte eine einfache und relativ kostengünstige alternative Lösung darstellen.

Wissenschaftler ließen sich von Zebras inspirieren

Die Arbeit der japanischen Forscher basiert auch auf früheren Studien einer internationalen Gruppe aus Ungarn, Spanien, Schweden und der Schweiz. In diesen Studien wurde festgestellt, dass sich blutsaugende Fliegen seltener auf weißen Pferden niederlassen als auf dunkel gefärbten.

Der genaue Grund für diesen Unterschied ist noch nicht vollständig geklärt. Da die Ergebnisse jedoch signifikant genug waren, beschlossen die Wissenschaftler, das Thema weiter zu vertiefen. Die japanischen Experten untersuchten, ob ein ähnlicher Effekt auch bei Kühen beobachtet werden kann.

Dennoch gibt es noch einige Hindernisse für eine breite Anwendung dieser Methode in landwirtschaftlichen Betrieben. Die wasserbasierte Farbe wäscht sich nach einigen Wochen ab. Das bedeutet, dass die Kühe regelmäßig nachgemalt werden müssten, was zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand erfordert.

Daher müssen die Wissenschaftler eine Lösung finden, die das zebraähnliche Muster länger erhält, für die Tiere sicher ist und für die Landwirte praktischer ist.

Solange dieses Problem nicht gelöst ist, ist es unwahrscheinlich, dass man auf Weiden häufig Kühe sieht, die wie Zebras aussehen. Doch dieses auf den ersten Blick lustig wirkende Experiment könnte ein wichtiger wissenschaftlicher Ansatz für die Entwicklung neuer Methoden zur Insektenbekämpfung in der Viehzucht sein.