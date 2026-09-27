Acht Kühe nach Sturz von Klippe aus dem Meer gerettet

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Acht Kühe nach Sturz von Klippe aus dem Meer gerettet

Acht Kühe, die auf Anglesey von einer Klippe gestürzt waren und auf einem felsigen Küstenabschnitt festsaßen, wurden dank des Einsatzes von Rettungskräften und einem örtlichen Fischer in Sicherheit gebracht. Die Tiere wurden einzeln an ein Boot gebunden und an Land gezogen.

Die Rinder gehören dem Landwirt Huw Richards. Die Rettungsaktion begann am Dienstag, den 22. September, um 11:30 Uhr. Der Fischer Rhys Wonnacott hatte die Kühe am Vorabend unter den Klippen entdeckt und die Küstenwache alarmiert.

Aufgrund der Dunkelheit war eine Rettung in der Nähe von Ellen's Well, Angle, jedoch nicht möglich. Daher trafen sich die Rettungskräfte am nächsten Tag erneut, um einen Einsatzplan zu erstellen.

Wie „Need To Know“ berichtet, waren an der Rettungsaktion die RNLI, die Hafenpatrouille von Milford Haven und das Fischerboot von Rhys Wonnacott beteiligt.

Ein Sprecher der Angle Lifeboat RNLI teilte mit, dass die Besatzung am 22. September um 11:30 Uhr ausrückte, um gemeinsam mit der Hafenpatrouille von Milford Haven die örtlichen Landwirte und das Fischerboot bei der Rettung der acht Kühe zu unterstützen.

Das Rettungsboot erreichte kurz darauf den Einsatzort. Anschließend wurde ein kleines, aufblasbares Schlauchboot zu Wasser gelassen. Örtliche Landwirte und die notwendige Ausrüstung wurden zu der Klippe gebracht, an der die Kühe festsaßen.

Während die Flut stieg, wurden die Tiere langsam in Richtung Wasser geleitet und mit speziellen Seilen gesichert. Danach wurden die Kühe nacheinander ins Wasser gelassen und in Richtung Angle Point geschleppt.

Eine Gruppe von Kühen steht an einer steilen Klippe und einem felsigen Ufer.

Dort wurden die Tiere an den Strand gebracht. Die Rettungsaktion endete um 14:45 Uhr, und alle acht Kühe konnten wohlbehalten an Land gebracht werden.

Landwirt Huw Richards erklärte, dass der Rettungsprozess aufgrund des felsigen und unwegsamen Geländes sehr schwierig war. Um zu verhindern, dass die Köpfe der Kühe unter Wasser gerieten, verwendeten die Retter speziell angepasste Gurte und leiteten die Tiere vorsichtig an Land.

Er betonte, dass die Arbeiten, um die Kühe zurück an die Küste zu bringen, etwa anderthalb Stunden dauerten.

Der an der Rettung beteiligte Fischer Rhys Wonnacott beschrieb den Vorgang als sehr nervenaufreibend. Ihm zufolge mussten die Kühe äußerst vorsichtig geführt werden, da die Gefahr bestand, ihnen bei der Bergung aus dem Wasser zu schaden.

Der Landwirt bedankte sich bei allen beteiligten Experten. Ein besonderer Dank galt Rhys Wonnacott, der Besatzung des Rettungsbootes und den Mitarbeitern der Hafenpatrouille.

Alle Kühe wurden sicher an Land gebracht. Die Tiere erlitten durch den Sturz von der Klippe einige Schürfwunden und Prellungen, ihr Allgemeinzustand wurde jedoch als gut eingestuft.

Der Landwirt betonte, dass die Rettungsaktion erfolgreich war und die gesamte Herde überlebt hat.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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