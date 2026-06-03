Ethereum erreicht 14-Wochen-Tief: Hält der ETH-Kurs 1.800 USD?

Am Mittwoch fiel Ether (ETH) auf 1.814 USD und markierte damit den niedrigsten Stand seit über 14 Wochen. Dies hat Bedenken geweckt, ob sich das Paar ETH/USD in den mehrjährigen Liquiditätszonen um 1.800 USD stabilisieren kann. Cointelegraph.com berichtet .

Die technische Struktur von Ethereum schwächte sich erheblich ab, nachdem die Unterstützungsniveaus von 2.000 und 2.200 USD verloren gingen. Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte im Tageschart befanden sich genau in dieser Zone. Als ETH auf Bitstamp auf 1.814 USD fiel, sank der tägliche Relative Strength Index (RSI) auf 25. Dies ist der niedrigste Wert seit dem 6. Februar und deutet auf starken Verkaufsdruck und eine überverkaufte Lage des Assets hin.

Diese Situation könnte jedoch auch nachlassende Verkäuferstärke signalisieren. Solche Bedingungen könnten eine Kurserholung von den aktuellen Niveaus auslösen, ähnlich wie der Anstieg um 39 % im Februar. Analysten glauben, dass ein positiver Trend für Ether davon abhängt, dass das Paar ETH/USD über dem kritischen Unterstützungsniveau von 1.800 USD bleibt.

Der Analyst Ted Pillows wies in einem Beitrag auf X darauf hin, dass ETH heute fast die Marke von 1.800 USD berührt hat. Sein Chart deutet darauf hin, dass bei einem Fall unter 1.800 USD Bereiche unter 1.700 USD relevant werden könnten. Ein weiterer Analyst, CrypDoMillions, fügte hinzu, dass der Verlust der 1.800-USD-Marke den ETH-Kurs in Richtung 1.600 USD treiben könnte.