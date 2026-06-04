Umsatz von Cafés und Restaurants in Usbekistan nähert sich 70 Billionen UZS

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Umsatz von Cafés und Restaurants in Usbekistan nähert sich 70 Billionen UZS

Laut Angaben des Staatlichen Komitees für Statistik sind zum 1. Mai 2026 in Usbekistan 32.266 gewerbliche Unternehmen im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung tätig.

Im Zeitraum von Januar bis April dieses Jahres erreichte das Verkaufsvolumen über Cafés, Restaurants und andere Gastronomiebetriebe 69,8 Billionen UZS. Dies entspricht einem Anstieg von 7,2 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025.

Der größte Teil des Umsatzes entfiel auf kleine Unternehmen und private Unternehmer, deren Anteil 79,8 % betrug.

Große Unternehmen trugen 20,2 % zum Gesamtindikator bei. Diese Zahlen zeigen, dass die Hauptaktivität im Markt für GastronomieDienstleistungen in Usbekistan von kleinen und mittleren Unternehmen getragen wird.

UsbekistanNationale Statistikkommission
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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