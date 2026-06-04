Coinbase startet Pre-IPO-Markt mit SpaceX

Die Kryptobörse Coinbase hat ihr neues Projekt angekündigt: Nutzer außerhalb der USA können nun in Aktien von Unternehmen investieren, bevor diese an die Börse gehen. Das erste Asset auf diesem Pre-IPO-Markt ist SpaceX unter der Leitung von Elon Musk. Cointelegraph.com berichtet .

Das neue Produkt wird als perpetualer Futures-Kontrakt präsentiert, der in USDC-Stablecoin abgerechnet wird. Dieses Instrument verfolgt den geschätzten Marktwert von SpaceX und ermöglicht Händlern den Handel rund um die Uhr. Laut Coinbase können Positionen jederzeit eröffnet und geschlossen werden; nach dem offiziellen Börsengang des Unternehmens wandeln sich diese Verträge automatisch in standardmäßige Aktien-Futures um.

Zuvor waren Investitionsmöglichkeiten in private Unternehmen hauptsächlich Venture-Capital-Fonds und großen institutionellen Investoren vorbehalten. Mit diesem Schritt will Coinbase den Zugang zum privaten Markt erweitern. SpaceX wurde aufgrund der hohen globalen Nachfrage als erstes Asset ausgewählt.

Der Wettbewerb zwischen Kryptobörsen um die Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA) verschärft sich. Zuvor hatten Binance und Bitget SpaceX-bezogene Derivate eingeführt, und Kraken kündigte eine ähnliche Initiative an. Laut Bernstein-Forschung wuchs der RWA-Markt in diesem Jahr um 42 % und erreichte 51 Milliarden USD.

Obwohl sich der Markt für tokenisierte Aktien noch in der Entstehungsphase befindet, besteht unter Investoren großes Interesse an Tech-Giganten wie Tesla, Alphabet und Microsoft. Der neue Service von Coinbase ist für US-Einwohner aufgrund von Beschränkungen derzeit nicht verfügbar, wird aber in anderen unterstützten Jurisdiktionen angeboten.