Stuttgart vs B. Monchengladbach: Lineups and Live Text Commentary

·43·Sport
Stuttgart vs B. Monchengladbach: Lineups and Live Text Commentary

Bundesliga: Stuttgart vs B. Monchengladbach. Kick-off: 23 October, 23:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Stuttgart starting lineup: 41. Seimen D., 22. Assignon L., 9. Demirovic E., 10. Fuhrich C., 3. Hendriks R., 29. Jeltsch F., 16. Karazor A., 7. Mittelstadt M., 17. Pejcinovic D., 44. Sauer L., 6. Stiller A.

Stuttgart substitutes: 2. Al Dakhil A., 1. Bredlow F., 24. Chabot J., 18. Leweling J., 21. Promel G., 8. Spalt Y., 20. Stergiou L., 26. Undav D.

Stuttgart head coach: Hoeness S.

B. Monchengladbach starting lineup: 1. Nicolas M., 38. Bolin H., 2. Chiarodia F. C., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Mohya W., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.

B. Monchengladbach head coach: Blessin A.

Live report1-0 LIVE
27
Match: Stuttgart - B. Monchengladbach. Score: 1-0. Commentary: Total shots 5:2.
25
Match: Stuttgart - B. Monchengladbach. Score: 1-0. Commentary: Total shots 5:2.
23
Borussia Mönchengladbach is showing great team play with short one-touch passes, waiting for the right moment to break through the opponent's defense and strike in a quick counterattack.
21
Matthias Jöllenbeck blows the whistle for a very rough challenge in the duel by Leo Sauer (Stuttgart).
18
Ramon Hendriks (Stuttgart) came very close to scoring! He received the ball inside the box following a corner kick, but his shot went over the crossbar. That should be a major warning for the defense. The ball went out of play, and a goal kick was awarded to Borussia Mönchengladbach.
18
Stuttgart takes a corner kick.
17
Stuttgart took the corner quickly.
16
Lorenz Assignon (Stuttgart) receives a brilliant pass and shoots from mid-range. The ball seemed headed for the bottom left corner, but Moritz Nicolas makes a stunning save. The ball goes out of play, and Stuttgart will take a corner kick.
14
Dzenan Pejcinovic (Stuttgart) bursts into the penalty area and fires a powerful shot, but is unlucky as the ball goes just past the left post. It goes out for a goal kick, and the Borussia Monchengladbach goalkeeper will restart play.
12
Leo Sauer (Stuttgart) tried to beat his opponent, but the ball was cleared.
9
Matthias Jöllenbeck blows the whistle as Atakan Karazor (Stuttgart) commits a heavy foul in an aerial challenge during the attack.
8
Bad luck! Hugo Bolin (B. Mönchengladbach) unleashed a great shot from near the box, the keeper struggled, but the ball went just over the crossbar. It's out of play and Stuttgart will take a goal kick.
51-0
Goal! Ermedin Demirović (Stuttgart) opens the scoring! Dženan Pejčinović headed the ball into his path, and he unleashed an unstoppable shot past the keeper. 1:0.
5
Shuto Machino (Borussia Monchengladbach) found enough space to jump and header the ball, but it sailed well over the crossbar. A very poor header. The ball went out of play, and the Stuttgart goalkeeper will restart.
5
The referee and his assistant award a corner kick. B. Mönchengladbach have a chance to create a dangerous moment near the opponent's goal.
3
Leo Sauer (Stuttgart) gets his head to it from the corner, but misses the target as the ball sails over the crossbar and out of play. Goal kick to Borussia Mönchengladbach.
3
Stuttgart has won a corner kick.
3
Jean Paulichin (Stuttgart) failed to deliver the ball into the penalty area, his cross was blocked. The referee points to the corner flag. Corner kick for Stuttgart.
1
Today's match has just begun, enjoy the game!
23:30
The players are on the pitch and Stuttgart gets the match underway.
23:30
Meet the referee for today's match, it's Matthias Jöllenbeck.
23:30
The starting lineups for this match have been announced.
23:30
Welcome, dear fans, to our live text commentary! The starting lineups will be announced shortly, so get comfortable and get ready to watch the game.
StuttgartB. MonchengladbachBundesliga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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