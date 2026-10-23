Stuttgart vs B. Monchengladbach: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: Stuttgart vs B. Monchengladbach. Kick-off: 23 October, 23:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Stuttgart starting lineup: 41. Seimen D., 22. Assignon L., 9. Demirovic E., 10. Fuhrich C., 3. Hendriks R., 29. Jeltsch F., 16. Karazor A., 7. Mittelstadt M., 17. Pejcinovic D., 44. Sauer L., 6. Stiller A.
Stuttgart substitutes: 2. Al Dakhil A., 1. Bredlow F., 24. Chabot J., 18. Leweling J., 21. Promel G., 8. Spalt Y., 20. Stergiou L., 26. Undav D.
Stuttgart head coach: Hoeness S.
B. Monchengladbach starting lineup: 1. Nicolas M., 38. Bolin H., 2. Chiarodia F. C., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Mohya W., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.
B. Monchengladbach head coach: Blessin A.
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