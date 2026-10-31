Bayer Leverkusen vs Stuttgart: Lineups and Live Text Commentary

·34·Sport
Bayer Leverkusen vs Stuttgart: Lineups and Live Text Commentary

Bundesliga: Bayer Leverkusen vs Stuttgart. Kick-off: 31 October, 19:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Bayer Leverkusen starting lineup: 1. Flekken M., 6. Fernandez E., 24. Garcia A., 3. Gutierrez M., 17. Lucas, 30. Maza I., 2. Medina F., 9. Moreira A., 4. Quansah J., 14. Schick P., 12. Tapsoba E.

Bayer Leverkusen substitutes: 8. Andrich R., 28. Blaswich J., 22. Boniface V., 37. Buck D., 42. Culbreath M., 39. Doganay K., 7. Hofmann J., 15. Oermann T., 10. Tillman M.

Bayer Leverkusen head coach: Martinez C.

Stuttgart starting lineup: 41. Seimen D., 24. Chabot J., 9. Demirovic E., 11. El Khannouss B., 10. Fuhrich C., 3. Hendriks R., 14. Jaquez L., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 21. Promel G., 26. Undav D.

Stuttgart substitutes: 2. Al Dakhil A., 22. Assignon L., 1. Bredlow F., 29. Jeltsch F., 7. Mittelstadt M., 28. Nartey N., 17. Pejcinovic D., 47. Spalt Y., 8. Tomas T.

Stuttgart head coach: Hoeness S.

Live report1-2 LIVE
32
Luca Pfeiffer (Stuttgart) tried to reach the ball but caught his opponent's leg. Benjamin Brand blows the whistle for a foul.
31
Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) shoots from outside the box, but the ball goes over the crossbar.
281-2
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) rose highest in the box to meet a brilliant corner from Aleix Garcia. His header bounced off the ground and into the center of the net. Score 1:2.
27
Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) tried to cross from the edge of the box, but a defender blocked it out for a corner. Bayer Leverkusen will take a corner kick.
26
Aleix García (Bayer Leverkusen) takes the corner, but a defender clears the ball.
26
Lucas Vazquez (Bayer Leverkusen) missed a golden opportunity. A precise cross found Lucas Vazquez in the box, he rose for the header but sent the ball well over the bar. Bayer Leverkusen did well to win a corner.
22
Chris Führich (Stuttgart) takes the corner kick.
220-2
After a scramble in front of the goal, the ball fell to Jamie Leweling (Stuttgart). He found space and easily tapped it in to make it 0-2.
21
Luca Jaqué (Stuttgart) jumped higher than his marker at the edge of the 6-yard box and headed the corner kick wide of the right post.
21
Stuttgart has won a corner kick. The referee and one of his assistants are pointing to the corner flag.
21
Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) went down in the penalty area, but the referee immediately waved away all player protests.
18🟨
Carles Martinez seems to have said too much, and referee Benjamin Brand approached him to theatrically show a yellow card.
17🟨
Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) is shown the yellow card for a foul.
17
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) is frustrated with himself after misplacing a pass despite finding space.
140-1
Goal! Ermedin Demirovic (Stuttgart) receives the ball inside the box and fires a low shot into the center of the goal. Score 0:1.
11
Atakan Karazor (Stuttgart) committed a very rough foul, and Benjamin Brand blew the whistle to signal the infringement.
9
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) attempted to dribble past his opponent, but the ball was cleared out of play.
6
Dennis Seimen came off his line to intercept a long pass from Aleix Garcia (Bayer Leverkusen).
6
Aleix García (Bayer Leverkusen) takes the corner, but fails to find any of his teammates. The ball is easily cleared from the danger zone.
4
Jeff Chabot (Stuttgart) concedes a free kick for a foul.
3
Lucas Vazquez tried to find Patrik Schick, but his pass was too strong.
1
The match has just started.
19:30
The players are on the pitch and Bayer Leverkusen kicks off.
19:30
Benjamin Brand has been appointed as the referee for this match.
19:30
The starting lineups for this match have been announced.
19:30
Welcome to our live text commentary. We will provide detailed updates on the action on the pitch. Kick-off is just moments away.
Bayer LeverkusenStuttgartBundesliga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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