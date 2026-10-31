Bayer Leverkusen vs Stuttgart: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: Bayer Leverkusen vs Stuttgart. Kick-off: 31 October, 19:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Bayer Leverkusen starting lineup: 1. Flekken M., 6. Fernandez E., 24. Garcia A., 3. Gutierrez M., 17. Lucas, 30. Maza I., 2. Medina F., 9. Moreira A., 4. Quansah J., 14. Schick P., 12. Tapsoba E.
Bayer Leverkusen substitutes: 8. Andrich R., 28. Blaswich J., 22. Boniface V., 37. Buck D., 42. Culbreath M., 39. Doganay K., 7. Hofmann J., 15. Oermann T., 10. Tillman M.
Bayer Leverkusen head coach: Martinez C.
Stuttgart starting lineup: 41. Seimen D., 24. Chabot J., 9. Demirovic E., 11. El Khannouss B., 10. Fuhrich C., 3. Hendriks R., 14. Jaquez L., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 21. Promel G., 26. Undav D.
Stuttgart substitutes: 2. Al Dakhil A., 22. Assignon L., 1. Bredlow F., 29. Jeltsch F., 7. Mittelstadt M., 28. Nartey N., 17. Pejcinovic D., 47. Spalt Y., 8. Tomas T.
Stuttgart head coach: Hoeness S.
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