Galatasaray vs Stuttgart: Lineups and Live Text Commentary

·37·Sport
Galatasaray vs Stuttgart: Lineups and Live Text Commentary

Champions League: Galatasaray vs Stuttgart. Kick-off: 3 November, 22:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Galatasaray starting lineup: 1. Cakir U., 11. Akgun Y., 42. Bardakci A. (captain), 83. Batrakov A., 4. Jakobs I., 99. Lemina M., 45. Osimhen V., 7. Sallai R., 6. Sanchez D., 34. Torreira L., 53. Yilmaz B.

Galatasaray substitutes: 3. Bitshiabu E., 17. Elmali E., 8. Gabriel Sara, 21. Gul D., 20. Gundogan I., 19. Guvenc G., 27. Leao R., 74. Nhaga R., 10. Sane L., 90. Singo W., 18. Ugochukwu L., 24. Yilmaz J.

Galatasaray head coach: Buruk O.

Stuttgart starting lineup: 1. Bredlow F., 24. Chabot J., 9. Demirovic E., 11. El Khannouss B., 10. Fuhrich C., 3. Hendriks R., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 7. Mittelstadt M., 21. Promel G., 26. Undav D. (captain).

Stuttgart substitutes: 2. Al Dakhil A., 22. Assignon L., 33. Funk M., 14. Jaquez L., 29. Jeltsch F., 43. Malanga J., 28. Nartey N., 17. Pejcinovic D., 41. Seimen D., 47. Spalt Y., 8. Tomas T.

Stuttgart head coach: Hoeness S.

GalatasarayStuttgartChampions League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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