Torino vs Monza: Lineups and Live Text Commentary
Serie A: Torino vs Monza. Kick-off: 23 October, 23:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Torino starting lineup: 20. Lucas Perri, 19. Adams C., 45. Belghali R., 77. Cacciamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 28. Fitz-Jim K., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N. (captain).
Torino substitutes: 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 21. Braganca D., 22. Casadei C., 5. Comert E., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 76. Siviero L., 91. Zapata D.
Torino head coach: Abate I.
Monza starting lineup: 1. Tornqvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 3. Lucchesi L., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.
Monza head coach: Juric I.
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