Torino vs Monza: Lineups and Live Text Commentary

·41·Sport
Torino vs Monza: Lineups and Live Text Commentary

Serie A: Torino vs Monza. Kick-off: 23 October, 23:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Torino starting lineup: 20. Lucas Perri, 19. Adams C., 45. Belghali R., 77. Cacciamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 28. Fitz-Jim K., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N. (captain).

Torino substitutes: 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 21. Braganca D., 22. Casadei C., 5. Comert E., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 76. Siviero L., 91. Zapata D.

Torino head coach: Abate I.

Monza starting lineup: 1. Tornqvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 3. Lucchesi L., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.

Monza head coach: Juric I.

Live report LIVE
11
Rolando Mandragora (Torino) shoots from outside the box, but his effort is blocked. Torino will have a chance to score from a corner.
10
Alessio Caccamani (Torino) plays the ball into the center, but the defender is alert and clears the danger.
9
Matteo Marchetti blows the whistle as Nikola Vlašić (Torino) commits a foul in attack.
7
Torino are seeing more of the ball now.
5
Pietro Comuzzo (Torino) tried to find a teammate, but put too much power into the pass and the chance was wasted.
3
The goalkeeper didn't need to worry in this situation. Rolando Mandragora (Torino) went for power rather than precision, and therefore his shot sailed well over the crossbar. The ball went out of play, and the game will restart with a goal kick for Monza.
1
Torino - Monza. Score: 0-0. After a good clearance by one of the defenders, Samuele Birindelli (Monza) went over to take the corner kick.
1
Jay Robinson (Monza) passed the ball forward, but a defender blocked it. Monza won a corner kick.
1
The referee blows the whistle and the match is underway.
23:46
The players have taken to the pitch and the match is about to begin. Torino will kick off.
23:45
Today's match will be officiated by Matteo Marchetti.
23:45
The starting lineups have already been announced and you can check them out in the lineups section.
23:45
Hello to all football fans, we are here to bring you the live commentary of this match and cover all the most interesting and important moments. We'll make sure you don't miss a thing, so just sit back and enjoy.
TorinoMonzaSerie A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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