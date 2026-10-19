Monza vs Cagliari: Lineups and Live Text Commentary

·60·Sport
Monza vs Cagliari: Lineups and Live Text Commentary

Serie A: Monza vs Cagliari. Kick-off: 19 October, 21:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Monza starting lineup: 1. Tornqvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 60. Kouadio E., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.

Monza substitutes: 6. Antov V., 24. Bakoune A., 26. Ciurria P., 21. Colombo L., 28. Colpani A., 10. Cutrone P., 90. Folorunsho M., 11. Forson O., 80. Mout M., 16. Ngonge C., 43. Strajnar A., 20. Thiam D.

Monza head coach: Juric I.

Cagliari starting lineup: 1. Caprile E., 8. Adopo M., 70. Maldini D., 31. Mendy P., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriguez J., 4. Romano A., 6. Winks H.

Cagliari substitutes: 24. Aurelio G., 20. Ciervo R., 14. Deiola A., 39. Fadera A., 10. Fazzini J., 21. Gagliardini R., 9. Kevin, 22. Kofler R., 27. Liteta J., 79. Massolin Y., 23. Radunovic B., 12. Sherri A., 28. Sugawara Y., 32. Sulev I.

Cagliari head coach: Pisacane F.

Live report1-0 LIVE
45+2
First half ends.
45
1 minute added to the match.
42
Alessandro Romano (Cagliari) takes a shot at goal, but the ball misses the target and goes out of play.
391-0
Goal - 1:0! Dany Mota passes to Eddie Cuadrão (Monza), who fires a low shot from close range to beat the goalkeeper.
36
Alessandro Romano (Cagliari) commits a foul. Andrea Calzavara stops play and is making a decision.
35
Cagliari played the corner short.
34
Good clearance by the defender means nothing comes of the corner for Cagliari. Now Cagliari will take a corner.
27
Paul Mendy (Cagliari) took a shot on goal, but the goalkeeper managed to save it.
20
M'Bala Nzola (Cagliari) receives an accurate pass inside the box and unleashes a first-time powerful shot towards the center of the goal. Noel Törnqvist dives and saves it. What a save!
17
The goalkeeper denies Dani Mota (Monza) with a brilliant save, preventing the ball from creeping inside the left post.
16
Alessandro Romano (Cagliari) unleashes a powerful shot from outside the box, but the ball flies just over the crossbar.
13
Foe Ondoa (Monza) tried to cross into the penalty area, but his effort was blocked.
8
João Pedro (Cagliari) beats his marker in the air and heads it towards goal from a corner, but his shot from inside the box goes just past the right post.
7
Cagliari takes the corner kick.
6
Andrea Calzavara has a clear view of the incident and signals a foul by Andrea Carboni (Monza).
5
Samuele Birindelli (Monza) controlled the ball near the edge of the penalty box and struck accurately at goal, but the ball went just wide of the right post.
3
Juan Rodríguez (Cagliari) makes a bad mistake and Andrea Calzavara blows his whistle.
1
Today's match has just begun, enjoy the game!
21:32
The players are on the pitch and Cagliari gets the match underway.
21:30
Andrea Calzavara has been appointed as the main referee for this match.
21:30
The starting lineups for this match have been announced.
21:30
Hello and welcome to the text broadcast of the upcoming match. We will try to convey the events on the pitch as accurately as possible. We wish you a great mood.
MonzaCagliariSerie A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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