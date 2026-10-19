Monza vs Cagliari: Lineups and Live Text Commentary
Serie A: Monza vs Cagliari. Kick-off: 19 October, 21:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Monza starting lineup: 1. Tornqvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 60. Kouadio E., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.
Monza substitutes: 6. Antov V., 24. Bakoune A., 26. Ciurria P., 21. Colombo L., 28. Colpani A., 10. Cutrone P., 90. Folorunsho M., 11. Forson O., 80. Mout M., 16. Ngonge C., 43. Strajnar A., 20. Thiam D.
Monza head coach: Juric I.
Cagliari starting lineup: 1. Caprile E., 8. Adopo M., 70. Maldini D., 31. Mendy P., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriguez J., 4. Romano A., 6. Winks H.
Cagliari substitutes: 24. Aurelio G., 20. Ciervo R., 14. Deiola A., 39. Fadera A., 10. Fazzini J., 21. Gagliardini R., 9. Kevin, 22. Kofler R., 27. Liteta J., 79. Massolin Y., 23. Radunovic B., 12. Sherri A., 28. Sugawara Y., 32. Sulev I.
Cagliari head coach: Pisacane F.
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